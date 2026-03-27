এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইল এখন ইরানি হ্যাকারদের দখলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ২১: ০৯
এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইল এখন ইরানি হ্যাকারদের দখলে
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) পরিচালক কাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত ইমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার দাবি করেছে ইরান-ঘনিষ্ঠ একটি হ্যাকার গোষ্ঠী। হ্যাকারেরা ইতিমধ্যে ক্যাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত কিছু ছবি এবং জীবনবৃত্তান্ত ইন্টারনেটে প্রকাশ করেছে।

মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) আজ শুক্রবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের কাছে এই হ্যাকিংয়ের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

‘হানডালা হ্যাক টিম’ নামক হ্যাকার গ্রুপটি তাদের ওয়েবসাইটে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কাশ প্যাটেল এখন তাদের ‘সফলভাবে হ্যাক করা শিকারের’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। হ্যাকারেরা প্যাটেলের বেশ কিছু ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ করেছে, যার কয়েকটিতে তাঁকে চুরুট টানতে দেখা যাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স হ্যাকারদের প্রকাশিত তথ্যের নমুনা পর্যালোচনা করে জানিয়েছে, এই ইমেইলগুলোতে ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক আলাপচারিতা রয়েছে। বিচার বিভাগের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন, প্যাটেলের ইমেইল হ্যাক হয়েছে। তবে এর বেশি কিছু তিনি জানাননি। এফবিআই এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সাইবার হামলা তীব্রতর হয়েছে। গত সপ্তাহে বিচার বিভাগ হানডালাসহ ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা সংশ্লিষ্ট চারটি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছিল। সে সময় কাশ প্যাটেল হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, ‘ইরান ভেবেছিল তারা ফেক ওয়েবসাইটের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমেরিকানদের ভয় দেখাবে...আমরা ওদের দমনের কাজ শুরু করেছি এবং এটি শেষ হয়নি।’

এর আগে গত গত বুধবার হানডালা হ্যাক টিম দাবি করেছিল, তারা মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের ওয়েবসাইটও হ্যাক করেছে। এরপরই তারা এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের হুমকি দেয়। তারা টেলিগ্রামে লিখেছিল, ‘খুব শিগগিরই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এফবিআই-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কেবল একটি কৌতুক।’

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

গঙ্গাচড়ায় সহিংসতার মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

দুই চীনা জাহাজ আটকে দিল ইরান

দুই চীনা জাহাজ আটকে দিল ইরান

এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইল এখন ইরানি হ্যাকারদের দখলে

এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইল এখন ইরানি হ্যাকারদের দখলে

ফিলিস্তিনপন্থী মালয়েশিয়ার স্কলার ফিকরিকে ঢুকতে দিল না সিঙ্গাপুর

ফিলিস্তিনপন্থী মালয়েশিয়ার স্কলার ফিকরিকে ঢুকতে দিল না সিঙ্গাপুর

যত্রতত্র পড়ে থাকা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ এখন ইসরায়েলের নতুন বিপদ

যত্রতত্র পড়ে থাকা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ এখন ইসরায়েলের নতুন বিপদ