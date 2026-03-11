Ajker Patrika
ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রের ‘ডুমসডে’ প্লেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পারমাণবিক যুদ্ধের মতো চরম পরিস্থিতিতে এটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর জন্য আকাশে ভাসমান জরুরি কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করতে পারে। ছবি: নিউইয়র্ক পোস্ট

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে আবারও দেখা গেছে কথিত ‘ডুমসডে’ বিমান। বিশাল আকারের ‘বোয়িং ই-৬বি মার্কারি’ এই বিশেষ সামরিক বিমানটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আকাশে অনেক নিচু দিয়ে উড়তে দেখা গেছে। এটি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্বেগ তৈরি করেছে।

বুধবার (১১ মার্চ) নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, মার্কিন নৌবাহিনীর ব্যবহৃত ‘বোয়িং ই-৬বি মার্কারি’ বিমানটিকে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসোঁ শহরের আকাশে উড়ে যেতে দেখা যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানটি সেখানে অবতরণের অনুশীলন করছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এটি একাধিকবার ‘মক ল্যান্ডিং’ বা অনুশীলনমূলক অবতরণ চালায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জরুরি কমান্ড প্ল্যাটফর্ম। পারমাণবিক যুদ্ধের মতো চরম পরিস্থিতিতে এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর জন্য আকাশে ভাসমান একটি জরুরি কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে এটি কার্যত আকাশে ভাসমান একটি মোবাইল পেন্টাগনের (মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর) ভূমিকা পালন করে।

বিমানটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি থেকে সরাসরি বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ব্যালিস্টিক মিসাইলবাহী সাবমেরিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রয়োজনে বিমানটি টানা ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত আকাশে থাকতে পারে এবং মাঝ আকাশে জ্বালানি নেওয়ার সুবিধাও রয়েছে, যার ফলে এর মিশন আরও দীর্ঘায়িত করা যায়।

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল গ্যারিসন জানান, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাঁর ভাষায়, ‘বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সাবমেরিন—সবকিছুই এই এক প্ল্যাটফর্ম থেকে সমন্বয় করা যায়।’

এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে বিমানটি লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় দেখা গিয়েছিল। জানা গিয়েছিল, সেই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তাঁর তথাকথিত ‘আর্সেনাল অব ফ্রিডম’ সফরের অংশ হিসেবে বিমানটি ব্যবহার করছিলেন।

বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক এই উড্ডয়ন এমন এক সময়ে ঘটল যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত মাসে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরানের ওপর হামলার তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। ফলে ‘ডুমসডে’ বিমানের এমন উপস্থিতি বিশ্বজুড়ে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র—নিশ্চিত করলেন দ. কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে মুখোমুখি সরকারি ও বিরোধী দল

হরমুজ প্রণালিতে মাইন বিছানো শুরু ইরানের, নজিরবিহীন পরিণতির হুমকি ট্রাম্পের

