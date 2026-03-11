ইরান যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে, সেখানে হামলা করার মতো আর কিছু নেই: ট্রাম্প

Ajker Patrika
আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানে চলমান যুদ্ধ ‘শিগগিরই’ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ইরানে আক্রমণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো লক্ষ্যবস্তু কার্যত বাকি নেই।

মাত্র পাঁচ মিনিটের ওই ফোনালাপে ট্রাম্প আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ‘যুদ্ধের এখন সামান্য কিছু এদিক-সেদিক বাকি আছে। আমি যেকোনো সময় চাইলে এটি শেষ হবে এবং এটি শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে।’

ট্রাম্পের দাবি, সামরিক অভিযানটি তার লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশি সফল হয়েছে। তিনি বলেন, ‘যুদ্ধ দারুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সময়সীমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি। এমনকি ছয় সপ্তাহের যে মূল পরিকল্পনা ছিল, আমরা তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি করতে পেরেছি।’

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত দিলেও মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থানে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ আজ সাফ জানিয়েছেন, এই যুদ্ধের কোনো সময়সীমা নেই। যতক্ষণ প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না আমরা সব লক্ষ্য অর্জন করে চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত করছি, ততক্ষণ অভিযান চলবে।

অন্যদিকে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা ইরানে আরও অন্তত আরও দুই সপ্তাহব্যাপী বিমান হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গত মঙ্গলবার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খবর পায়, ইরান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ পথ হরমুজ প্রণালিতে মাইন স্থাপন শুরু করেছে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, মঙ্গলবার মার্কিন হামলায় ইরানের ১৬টি মাইন স্থাপনকারী নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে, যার ফলে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুর পাল্টাচ্ছেন ট্রাম্প, ইরান যুদ্ধের শেষ কোথায়ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুর পাল্টাচ্ছেন ট্রাম্প, ইরান যুদ্ধের শেষ কোথায়

সেন্টকম কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার এক ভিডিও বার্তায় জানান, মার্কিন সামরিক বাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো ইরানের শক্তি প্রদর্শনের সক্ষমতা এবং জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নির্মূল করা। তিনি বলেন, ‘মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বাড়ছে, বিপরীতে ইরানের শক্তি কমছে। ইতিমধ্যে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা কমে গেছে।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘তারা কেবল ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়, তারা পুরো মধ্যপ্রাচ্যের শত্রু ছিল। গত ৪৭ বছর ধরে তারা যে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এখন তারা তারই মূল্য দিচ্ছে। এটি তাদের জন্য পে-ব্যাক বা প্রতিশোধ। তারা এত সহজে পার পাবে না।’

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
