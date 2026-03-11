হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, ফেটেছে পায়ের হাড়

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার প্রথম দিনেই ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, হামলায় তাঁর এক পায়ের হাড় ফেটে গেছে (ফ্র্যাকচার) এবং তিনি মুখমণ্ডলেও আঘাত পেয়েছেন।
সূত্রটি বলছে, পায়ে ফ্র্যাকচার ছাড়াও মোজতবা খামেনির বাম চোখের চারপাশে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মুখমণ্ডলে কিছু ছোটখাটো ক্ষত তৈরি হয়েছিল। এর আগে ইসরায়েলি একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছিল, গত সপ্তাহে এক হত্যা চেষ্টায় মোজতবা খামেনি আহত হন। এরপর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল।
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর মোজতবা খামেনিকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করা হলেও এখন পর্যন্ত তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এমনকি নিয়োগের পর থেকে তাঁর কোনো নতুন বক্তব্যও শোনা যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমসহ অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলো মোজতবার পুরোনো ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-জেনারেটেড ছবিও ব্যবহার করছে।
এদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের ছেলে ইউসুফ পেজেশকিয়ান আজ বুধবার স্থানীয় সময় ভোরে মোজতবা খামেনির আহত হওয়ার খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইএসএনএকে তিনি বলেন, খামেনি আহত হওয়ার কথা তিনিও শুনেছেন। তবে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, নতুন সর্বোচ্চ নেতা এখন ‘নিরাপদ আছেন এবং তাঁকে নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।’
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে আবারও দেখা গেছে কথিত ‘ডুমসডে’ বিমান। বিশাল আকারের ‘বোয়িং ই-৬বি মার্কারি’ এই বিশেষ সামরিক বিমানটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আকাশে অনেক নিচু দিয়ে উড়তে দেখা গেছে। এটি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্বেগ৬ মিনিট আগে
ইরানের সামরিক কমান্ডের মুখপাত্র ইব্রাহিম জুলফাকারি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০০ ডলার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। তেলের দাম আঞ্চলিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল, আপনারা এই অঞ্চলকে অস্থির করে তুলেছেন।’১ ঘণ্টা আগে
তাসনিম নিউজ শীর্ষস্থানীয় মার্কিন কোম্পানিগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। যেসব কোম্পানির প্রযুক্তি সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যাদের ইসরায়েলের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে, তাদেরই ‘ইরানের নতুন লক্ষ্যবস্তু’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
আঘাতের পরপরই জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। তবে পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওমানি নৌবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং ২৩ জন নাবিকের মধ্যে ২০ জনকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। বাকি ৩ জন নাবিক এখনো জাহাজের ভেতরেই অবস্থান করছেন।৪ ঘণ্টা আগে