হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, ফেটেছে পায়ের হাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, ফেটেছে পায়ের হাড়
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার প্রথম দিনেই ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি আহত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, হামলায় তাঁর এক পায়ের হাড় ফেটে গেছে (ফ্র্যাকচার) এবং তিনি মুখমণ্ডলেও আঘাত পেয়েছেন।

সূত্রটি বলছে, পায়ে ফ্র্যাকচার ছাড়াও মোজতবা খামেনির বাম চোখের চারপাশে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মুখমণ্ডলে কিছু ছোটখাটো ক্ষত তৈরি হয়েছিল। এর আগে ইসরায়েলি একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছিল, গত সপ্তাহে এক হত্যা চেষ্টায় মোজতবা খামেনি আহত হন। এরপর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর মোজতবা খামেনিকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করা হলেও এখন পর্যন্ত তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এমনকি নিয়োগের পর থেকে তাঁর কোনো নতুন বক্তব্যও শোনা যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমসহ অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলো মোজতবার পুরোনো ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-জেনারেটেড ছবিও ব্যবহার করছে।

যুদ্ধাহত মোজতবা খামেনি ‘নিরাপদ ও সুস্থ’ আছেনযুদ্ধাহত মোজতবা খামেনি ‘নিরাপদ ও সুস্থ’ আছেন

এদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের ছেলে ইউসুফ পেজেশকিয়ান আজ বুধবার স্থানীয় সময় ভোরে মোজতবা খামেনির আহত হওয়ার খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইএসএনএকে তিনি বলেন, খামেনি আহত হওয়ার কথা তিনিও শুনেছেন। তবে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, নতুন সর্বোচ্চ নেতা এখন ‘নিরাপদ আছেন এবং তাঁকে নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।’

যুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
