ইরান যুদ্ধ ও গাজা গণহত্যার প্রতিবাদে ইসরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার স্পেনের

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা এবং গাজায় চলমান গণহত্যার প্রতিবাদে ইসরায়েল থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেন। আজ বুধবার প্রকাশিত দেশটির সরকারি গেজেটে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত আনা মারিয়া সালোমন পেরেজের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।
গেজেটে বলা হয়, ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কাউন্সিল মিনিস্টারের প্রস্তাব এবং ২০২৬ সালের ১০ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকের আলোচনার পর আমি ইসরায়েলে স্পেনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আনা মারিয়া সালোমন পেরেজের নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিচ্ছি।’
বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্পেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, তেল আবিবে অবস্থিত স্পেনের দূতাবাস আপাতত একজন চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স–এর নেতৃত্বে (সাময়িক প্রধান) পরিচালিত হবে।
উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে স্পেন দীর্ঘদিন ধরেই গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কড়া সমালোচনা করে আসছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যে নতুন করে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, তারও সমালোচনা করেছে দেশটি।
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ইউরোপের অল্প কয়েকজন বামপন্থী নেতার একজন, যিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরান আক্রমণকে ‘অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মাদ্রিদের অবস্থান হলো ‘যুদ্ধের বিরুদ্ধে’।
সানচেজ সরকারের অবস্থান গাজা ইস্যুতেও একই রকম কঠোর। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে নিন্দা জানিয়েছে তাঁর সরকার। এ ছাড়া গত অক্টোবর মাসে স্পেনের পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে, যাতে ইসরায়েলের ওপর পূর্ণ ‘অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা’ আরোপ করা হয়। ওই আইনের মাধ্যমে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র, দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি এবং সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধ শেষের ইঙ্গিত দিলেও মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থানে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ আজ সাফ জানিয়েছেন, এই যুদ্ধের কোনো সময়সীমা নেই। যতক্ষণ প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না আমরা সব লক্ষ্য অর্জন করে চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত করছি, ততক্ষ১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে আবারও দেখা গেছে কথিত ‘ডুমসডে’ বিমান। বিশাল আকারের ‘বোয়িং ই-৬বি মার্কারি’ এই বিশেষ সামরিক বিমানটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আকাশে অনেক নিচু দিয়ে উড়তে দেখা গেছে। এটি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উদ্বেগ১ ঘণ্টা আগে
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর মোজতবা খামেনিকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করা হলেও এখন পর্যন্ত তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এমনকি নিয়োগের পর থেকে তাঁর কোনো নতুন বক্তব্যও শোনা যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমসহ অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলো মোজতবার পুরোনো ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্২ ঘণ্টা আগে
ইরানের সামরিক কমান্ডের মুখপাত্র ইব্রাহিম জুলফাকারি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০০ ডলার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। তেলের দাম আঞ্চলিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল, আপনারা এই অঞ্চলকে অস্থির করে তুলেছেন।’২ ঘণ্টা আগে