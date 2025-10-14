‘আমি মনে হয় স্বর্গে যেতে পারব না’, কেন বললেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও পরকাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। স্বীকার করেছেন, হয়তো তিনি ‘স্বর্গের পথে’ নেই। স্থানীয় সময় রোববার ইসরায়েল যাওয়ার সময় এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
এয়ার ফোর্স ওয়ানে ফক্স নিউজের সাংবাদিক পিটার ডুসি ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, স্বর্গে যাওয়া নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য, অর্থাৎ ‘তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন কি না’ এবং তাঁর ইসরায়েল-হামাস শান্তি পরিকল্পনা সেই পথে কোনো অগ্রগতি এনেছে কি না, সে বিষয়ে।
জবাবে ট্রাম্প হেসে বলেন, ‘আমি একটু মজা করছিলাম। সত্যি বলতে এমন কিছু করিনি, যা আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্যিই না। আমার মনে হয়, আমি স্বর্গগামী নই।’ এরপর মজা করে আরও বলেন, ‘আমরা এখন এয়ার ফোর্স ওয়ানে আছি, হয়তো এটাই আমার স্বর্গ! আমি নিশ্চিত না যে স্বর্গে যেতে পারব কি না, তবে আমি জানি, আমি অনেক মানুষের জীবন অনেক ভালো করেছি।’
ট্রাম্প এরপর অভিযোগ করে বলেন, ‘২০২০ সালের নির্বাচন যদি কারচুপির না হতো, তাহলে জো বাইডেনের জায়গায় আমি হোয়াইট হাউসে থাকতাম। আর আমি থাকলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারতেন না। সেটিও হতো আরেকটি বড় সংঘাতের সমাপ্তি।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘বাইডেন প্রশাসন ছিল অদক্ষ। একজন অযোগ্য প্রেসিডেন্ট দেশ চালিয়েছেন। আর সেই জালিয়াত নির্বাচনের কারণেই লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে। ইসরায়েল ইস্যুও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল আগের প্রশাসনের কারণে।’
ট্রাম্প আগস্টের ১৯ তারিখের পর থেকে ‘স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা’ নিয়ে চিন্তিত। সেদিন তিনি ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে ফোন করে বলেছিলেন, ‘যদি আমি প্রতি সপ্তাহে ৭ হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তাহলে সেটা বড় অর্জন। আমি সম্ভব হলে স্বর্গে যেতে চাই।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘আমি শুনছি, আমার অবস্থা ভালো না। আমি নাকি তালিকার একদম নিচে আছি। কিন্তু যদি কখনো স্বর্গে যেতে পারি, এটা হবে তার অন্যতম কারণ।’
এই মন্তব্যের পর ট্রাম্পের প্রচার দল একটি তহবিল সংগ্রহের ই-মেইল পাঠায়, শিরোনাম ছিল—‘I want to try and get to heaven; আমি স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই।’ সেখানে ১৫ ডলার অনুদানের আহ্বান জানানো হয়। সেই ই-মেইলে ট্রাম্প লিখেছিলেন, ‘গত বছর এক আততায়ী যখন আমার গায়ে গুলি চালায়, আমি মৃত্যুর একচুল দূরে ছিলাম।’ তখন ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ার বাটলার শহরে হওয়া হত্যাচেষ্টার কথা উল্লেখ করছিলেন।
ট্রাম্প আরও লিখেছিলেন, ‘হোয়াইট হাউসে আমার বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন কখনো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাকে একটা কারণে বাঁচিয়ে রেখেছেন—আমেরিকাকে আবার মহান করার জন্য! আততায়ীর গুলির পর আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় আমি বেঁচে গেছি। এখন আমার আর কোনো পথ নেই—আমি দেশের সেবায় ফিরে আসব। তবে একা পারব না...’
এই প্রচার কৌশল নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট সিরিয়াস ছিলেন। তিনি সত্যিই স্বর্গে যেতে চান—যেমনটা আমি বিশ্বাস করি, এই ঘরে থাকা সবাই এটা চান।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও পরকাল তথা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন। স্বীকার করেছেন, হয়তো তিনি ‘স্বর্গের পথে’ নেই। স্থানীয় সময় রোববার ইসরায়েল যাওয়ার সময় এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
এয়ার ফোর্স ওয়ানে ফক্স নিউজের সাংবাদিক পিটার ডুসি ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, স্বর্গে যাওয়া নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য, অর্থাৎ ‘তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন কি না’ এবং তাঁর ইসরায়েল-হামাস শান্তি পরিকল্পনা সেই পথে কোনো অগ্রগতি এনেছে কি না, সে বিষয়ে।
জবাবে ট্রাম্প হেসে বলেন, ‘আমি একটু মজা করছিলাম। সত্যি বলতে এমন কিছু করিনি, যা আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্যিই না। আমার মনে হয়, আমি স্বর্গগামী নই।’ এরপর মজা করে আরও বলেন, ‘আমরা এখন এয়ার ফোর্স ওয়ানে আছি, হয়তো এটাই আমার স্বর্গ! আমি নিশ্চিত না যে স্বর্গে যেতে পারব কি না, তবে আমি জানি, আমি অনেক মানুষের জীবন অনেক ভালো করেছি।’
ট্রাম্প এরপর অভিযোগ করে বলেন, ‘২০২০ সালের নির্বাচন যদি কারচুপির না হতো, তাহলে জো বাইডেনের জায়গায় আমি হোয়াইট হাউসে থাকতাম। আর আমি থাকলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারতেন না। সেটিও হতো আরেকটি বড় সংঘাতের সমাপ্তি।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘বাইডেন প্রশাসন ছিল অদক্ষ। একজন অযোগ্য প্রেসিডেন্ট দেশ চালিয়েছেন। আর সেই জালিয়াত নির্বাচনের কারণেই লাখ লাখ মানুষ মারা গেছে। ইসরায়েল ইস্যুও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল আগের প্রশাসনের কারণে।’
ট্রাম্প আগস্টের ১৯ তারিখের পর থেকে ‘স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা’ নিয়ে চিন্তিত। সেদিন তিনি ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে ফোন করে বলেছিলেন, ‘যদি আমি প্রতি সপ্তাহে ৭ হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তাহলে সেটা বড় অর্জন। আমি সম্ভব হলে স্বর্গে যেতে চাই।’ তিনি আরও বলেছিলেন, ‘আমি শুনছি, আমার অবস্থা ভালো না। আমি নাকি তালিকার একদম নিচে আছি। কিন্তু যদি কখনো স্বর্গে যেতে পারি, এটা হবে তার অন্যতম কারণ।’
এই মন্তব্যের পর ট্রাম্পের প্রচার দল একটি তহবিল সংগ্রহের ই-মেইল পাঠায়, শিরোনাম ছিল—‘I want to try and get to heaven; আমি স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই।’ সেখানে ১৫ ডলার অনুদানের আহ্বান জানানো হয়। সেই ই-মেইলে ট্রাম্প লিখেছিলেন, ‘গত বছর এক আততায়ী যখন আমার গায়ে গুলি চালায়, আমি মৃত্যুর একচুল দূরে ছিলাম।’ তখন ২০২৪ সালের জুলাইয়ে পেনসিলভানিয়ার বাটলার শহরে হওয়া হত্যাচেষ্টার কথা উল্লেখ করছিলেন।
ট্রাম্প আরও লিখেছিলেন, ‘হোয়াইট হাউসে আমার বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন কখনো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাকে একটা কারণে বাঁচিয়ে রেখেছেন—আমেরিকাকে আবার মহান করার জন্য! আততায়ীর গুলির পর আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় আমি বেঁচে গেছি। এখন আমার আর কোনো পথ নেই—আমি দেশের সেবায় ফিরে আসব। তবে একা পারব না...’
এই প্রচার কৌশল নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট সিরিয়াস ছিলেন। তিনি সত্যিই স্বর্গে যেতে চান—যেমনটা আমি বিশ্বাস করি, এই ঘরে থাকা সবাই এটা চান।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়া যদি দ্রুত ৩ বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান না ঘটায়, তাহলে তাঁর দেশ ইউক্রেনকে দূরপাল্লার টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে। গত সপ্তাহে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এ মন্তব্য করেন।১০ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির পাশাপাশি এখন পর্যন্ত চারজনের মরদেহ ফেরত দিয়েছে হামাস। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এবং হামাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
মিসরের শারম আল শেখে অনুষ্ঠিত গাজা শান্তি সম্মেলনের মঞ্চে ভিন্ন কারণে সবার নজর কাড়লেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। তাঁকে ঘিরে বিশ্বনেতাদের আচরণ ও রসিকতা এমন একটি গুরুগম্ভীর সম্মেলনে অন্য মাত্রা দিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য সফর ছিল মূলত গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ অবসানকে কেন্দ্র করে। তবে এই সফরে এসে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি উত্তেজনার উৎসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন—তেহরান ও ওয়াশিংটনের সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকে। আর এই উত্তেজনা নিরসনে তিনি ইরানের দিকে ‘বন্ধুত্বের হাত’...৩ ঘণ্টা আগে