তোমরা কাপুরুষ, এই অসহযোগিতা মনে রাখা হবে—ন্যাটো মিত্রদের ট্রাম্প

আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ২০: ৫০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করায় ন্যাটোর সদস্য ও দীর্ঘদিনের মিত্র দেশগুলোকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি এই মিত্রদের ‘ভীরু-কাপুরুষ’ বলে অভিহিত করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিষয়টি মনে রাখা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ন্যাটো একটি কাগুজে বাঘ!’ তিনি অভিযোগ করেন, ন্যাটোর দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে অনীহা দেখাচ্ছে, অথচ তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে তারা ঠিকই অভিযোগ করে যাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুদ্ধের সামরিক জয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে এবং এখন হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করা একটি সহজ সামরিক কৌশলের বিষয় মাত্র।

তিনি মিত্র দেশগুলোর সমালোচনা করে বলেন, ‘এই যুদ্ধে আমরা জয়ের পথে। এখন তাদের জন্য ঝুঁকি কম, ঠিক এই সময়ই তারা তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগ করছে। অথচ তেলের দাম বাড়ার একমাত্র কারণ হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকা। এটি খুলে দিতে তারা কোনো সাহায্য করতে চায় না।’

শেষে ট্রাম্প অত্যন্ত কড়া ভাষায় লিখেছেন, ‘তোমরা কাপুরুষ, এই অসহযোগিতা মনে রাখা হবে!’

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরুর আগে ট্রাম্প তাঁর কোনো প্রধান মিত্র দেশের সঙ্গে পরামর্শ করেননি বা তাদের আগাম তথ্য দেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন সেই মিত্র দেশগুলোকেই তিনি হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিতে জাহাজ ও সেো পাঠাতে চাপ দিচ্ছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানন্যাটোইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

'যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম'

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

ইরান যুদ্ধ: মধ্যপ্রাচ্যে আছে ৫০,০০০ সেনা, আরও কয়েক হাজার মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র

এবার কুয়েতের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের হামলা

স্লোভেনিয়ার জাতীয় নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে

