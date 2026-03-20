তোমরা কাপুরুষ, এই অসহযোগিতা মনে রাখা হবে—ন্যাটো মিত্রদের ট্রাম্প

ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করায় ন্যাটোর সদস্য ও দীর্ঘদিনের মিত্র দেশগুলোকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি এই মিত্রদের ‘ভীরু-কাপুরুষ’ বলে অভিহিত করেছেন এবং ভবিষ্যতে বিষয়টি মনে রাখা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ন্যাটো একটি কাগুজে বাঘ!’ তিনি অভিযোগ করেন, ন্যাটোর দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে অনীহা দেখাচ্ছে, অথচ তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে তারা ঠিকই অভিযোগ করে যাচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, যুদ্ধের সামরিক জয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পথে এবং এখন হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করা একটি সহজ সামরিক কৌশলের বিষয় মাত্র।
তিনি মিত্র দেশগুলোর সমালোচনা করে বলেন, ‘এই যুদ্ধে আমরা জয়ের পথে। এখন তাদের জন্য ঝুঁকি কম, ঠিক এই সময়ই তারা তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগ করছে। অথচ তেলের দাম বাড়ার একমাত্র কারণ হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকা। এটি খুলে দিতে তারা কোনো সাহায্য করতে চায় না।’
শেষে ট্রাম্প অত্যন্ত কড়া ভাষায় লিখেছেন, ‘তোমরা কাপুরুষ, এই অসহযোগিতা মনে রাখা হবে!’
উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরুর আগে ট্রাম্প তাঁর কোনো প্রধান মিত্র দেশের সঙ্গে পরামর্শ করেননি বা তাদের আগাম তথ্য দেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এখন সেই মিত্র দেশগুলোকেই তিনি হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিতে জাহাজ ও সেো পাঠাতে চাপ দিচ্ছেন।
ইরান জানিয়েছে, তাদের উপকূল ঘেঁষে তৈরি এই নতুন করিডর দিয়ে কেবল তাদের বাছাই করা জাহাজগুলোই যাতায়াত করতে পারবে। ইনজামাম রশিদ বলেন, ‘ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইআরজিসির পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ এই পথে প্রবেশ করতে পারবে না।’১২ মিনিট আগে
মার্কিন সামরিক বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে আরও কয়েক হাজার মেরিন ও নৌসেনা মোতায়েন করতে যাচ্ছে। আজ শুক্রবার তিন মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ বিষয়টি এমন একসময়ে এল, যখন ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ তিন সপ্তাহ পার করতে যাচ্ছে।১৬ মিনিট আগে
ব্যাপক হামলার অংশ হিসেবে ড্রোন হামলায় টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কুয়েতের বৃহত্তম তেল শোধনাগার লক্ষ্যবস্তু করেছে ইরান। একই সময়ে ইসরায়েলি হামলায় তেহরানের আকাশে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এই হামলা এমন এক সময়ে হলো—যখন দেশটি পারস্য নববর্ষ উদযাপন করছিল।৩৬ মিনিট আগে
ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ব্ল্যাক কিউবের অপারেটিভরা স্লোভেনিয়ার ভোটে প্রভাব ফেলতে গোপন নজরদারি কার্যক্রম চালিয়েছে। স্লোভেনিয়ার কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। এর ফলে, স্লোভেনিয়ায় এরই মধ্যেই তিক্ত হয়ে ওঠা নির্বাচনী প্রচার আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে