ইরানের সর্বশেষ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, যুদ্ধ সমাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা

দুই মাস ধরে চলা যুদ্ধ নিরসনে ইরানের সর্বশেষ প্রস্তাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অসন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। এর ফলে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত করা, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ানো এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটানো এই সংঘাতের অবসানের আশা আরও ম্লান হয়ে গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগরে জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে না।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি সন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওয়াশিংটন শুরু থেকেই বলে আসছে, পারমাণবিক ইস্যুটিকে শুরুতেই মোকাবিলা করতে হবে। সোমবার উপদেষ্টাদের সাথে প্রেসিডেন্টের বৈঠকের বিষয়ে অবগত একজন মার্কিন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এই কারণেই ট্রাম্প ইরানের প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে আলোচনা করবে না’ এবং তারা তাদের ‘রেড লাইন’ বা চূড়ান্ত সীমা সম্পর্কে স্পষ্ট অবস্থানেই আছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েলের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা শেষ করার পথ খুঁজছে তারা।
উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল, যা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছিল। ইরান বরাবরই দাবি করে আসছে, তাদের এই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ও বেসামরিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে একতরফাভাবে সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেলে তা ভেস্তে যায়।
শান্তি প্রচেষ্টার আশা আরও কমে যায়, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জ্যারেড কুশনারের গত সপ্তাহের পাকিস্তান সফর বাতিল করেন। অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি গত সপ্তাহান্তে দুবার ইসলামাবাদ সফর করেছেন। আরাগচি ওমান এবং সোমবার রাশিয়াও সফর করেছেন, যেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং দীর্ঘদিনের মিত্রের কাছ থেকে সমর্থনের আশ্বাস পান।
এদিকে, যুদ্ধরত পক্ষগুলো সমঝোতা থেকে অনেক দূরে থাকায় এশিয়ার বাজারে মঙ্গলবার তেলের দাম আবারও বেড়েছে। সিটি ইনডেক্স এবং ফরেক্স ডট কমের বাজার বিশ্লেষক ফাওয়াদ রাজাকজাদা এক নোটে বলেছেন, ‘তেল ব্যবসায়ীদের কাছে এখন আর কথার লড়াই বড় বিষয় নয়, বরং হরমুজ প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেলের প্রকৃত সরবরাহ কতটা হচ্ছে সেটাই আসল। বর্তমানে সেই প্রবাহ মারাত্মকভাবে সীমিত।’
জাহাজ ট্র্যাকিং তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন অবরোধের কারণে ইরানি তেল বোঝাই অন্তত ছয়টি ট্যাংকার গত কয়েক দিনে ইরানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মার্কিন এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে একে ‘উন্মুক্ত সমুদ্রে জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির বৈধকরণ’ বলে অভিহিত করেছে।
শিপ-ট্র্যাকিং ডেটা এবং স্যাটেলাইট বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুদ্ধের আগে প্রতিদিন ১২৫ থেকে ১৪০টি জাহাজ এই প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করত। কিন্তু গত একদিনে মাত্র সাতটি জাহাজ পার হয়েছে এবং সেগুলোর কোনোটিতেই বিশ্ববাজারের জন্য তেল ছিল না।
অপরদিকে, জনপ্রিয়তা কমতে থাকায় ট্রাম্প এখন নিজ দেশে এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য চাপের মুখে রয়েছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি রাশিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাদের কোনো লক্ষ্যই অর্জন করতে পারেনি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আরাগচি যে প্রস্তাব নিয়ে ইসলামাবাদ গিয়েছিলেন তাতে ধাপে ধাপে আলোচনার কথা বলা হয়েছে, যেখানে পারমাণবিক ইস্যুকে শুরুতে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথম ধাপে ইরান ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং গ্যারান্টি দিতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় যুদ্ধ শুরু করবে না। এরপর মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধ এবং হরমুজ প্রণালীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে। সবশেষে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এর জেরে বিভিন্ন দেশের পোশাক খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানি নিয়ে সংকটে পড়েছে বিশ্ব। দেশে দেশে এয়ারলাইনস ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই যুদ্ধে যেসব দেশ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইরানকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত মস্কো। আজ সোমবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।