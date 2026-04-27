ইরান ও ওই অঞ্চলের দেশগুলোর স্বার্থে রাশিয়া সবকিছু করবে: পুতিন

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইরানকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত মস্কো। আজ সোমবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রুশ সংবাদ সংস্থা রিয়া নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে এই শান্তি যত দ্রুত সম্ভব অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা আপনাদের স্বার্থ ও এই অঞ্চলের সকল মানুষের স্বার্থে সবকিছু করব।’
পুতিন আরও বলেন, ‘আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, এই সাহস ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ওপর ভর করে ইরানের জনগণ বর্তমান সংকটকাল অতিক্রম করবে এবং শান্তি ফিরে আসবে।’
রাশিয়ার সমর্থনের জন্য মস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে আব্বাস আরাঘচি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অব্যাহত রাখবে। সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইরানের জনগণ তাদের প্রতিরোধ ও সাহসের মাধ্যমে মার্কিন হামলা ও আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই কঠিন সময়ও তারা টিকে থাকতে পারবে।
বৈঠকের শুরুতে ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত অবসানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।
গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে রাশিয়ার পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, রাষ্ট্রপতির সহকারী ইউরি উশাকভ এবং সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের প্রধান ইগর কস্তিউকভ (অধিদপ্তর প্রধান)। অন্যদিকে, ইরানি প্রতিনিধিদলে আরাঘচি ছাড়াও ছিলেন তাঁর ডেপুটি কাজেম গরিব-আবাদী এবং মস্কোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কাজেম জালালি।
