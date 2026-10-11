Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়িতে গুলি, দুই শিশু-অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ নিহত ৯

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১২: ৩২
যুক্তরাষ্ট্রে বাড়িতে গুলি, দুই শিশু-অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ নিহত ৯
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই শিশু ও আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারী রয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি বাড়িতে বন্দুকধারীর গুলিতে দুই শিশু ও আট মাসের অন্তঃসত্ত্বাসহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে। পরে ওই বন্দুকধারী নিজেও আত্মহত্যা করেছেন বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত শুক্রবার বিকেলে ইরি শহরের একটি সড়কে গোলাগুলির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এক ব্যক্তিকে গুলি ছুড়তে দেখার পর তাঁকে একটি বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলেন বলে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির বাইরে দুই নারীর মরদেহ দেখতে পায়।

ইরি শহরের পুলিশপ্রধান রিক লোরাহ জানান, বাড়ির ভেতরে বন্দুকধারীসহ অন্য নিহতদের মরদেহ পাওয়া যায়। নিহতদের একজন ছাড়া অন্য সবাই পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন।

হামলার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন লোরাহ। তবে তিনি বলেন, ‘এখানে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত।’

গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশপ্রধান লোরাহ আরও জানান, তদন্তকারীরা ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করেছেন। এতে দেখা যায়, বাড়ির বাইরে নিহত দুই নারী প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের একজন বিয়ের সূত্রে ওই পরিবারের আত্মীয় ছিলেন, অন্যজন ছিলেন পরিবারের বন্ধু। নিহত এই দুই নারীর বয়স যথাক্রমে ৫১ ও ৩৭ বছর।

লোরাহ বলেন, ভিডিওতে চাপা গুলির শব্দ বলে ধারণা করা হচ্ছে এমন শব্দ শোনা যায়। এরপর বন্দুকধারীকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওই দুই নারীকে গুলি করতে দেখা যায়।

পুলিশ বাড়িটির নিচতলায় পাঁচ বছর ও এক বছর বয়সী দুই শিশুর মরদেহ পায়। দোতলা ও সিঁড়ির কাছে পাওয়া যায় অন্য মরদেহগুলো। তাঁদের মধ্যে ২৪ ও ৪৪ বছর বয়সী দুই নারী এবং ১৯ ও ২১ বছর বয়সী দুই পুরুষ ছিলেন। বন্দুকধারীর মরদেহও সেখানেই পাওয়া যায়। নিহত নারীদের একজন আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বলে জানান লোরাহ।

লোরাহ বলেন, কিছু দৃশ্য ঘটনাস্থল ছেড়ে আসার অনেক পরও মানুষের মনে থেকে যায়। এটি তেমনই একটি দৃশ্য।

পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরো তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই পরিবারের জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।’

নিহতদের স্বজন ও ইরি শহরের পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রার্থনা করছেন বলেও জানান গভর্নর।

বিষয়:

গুলিনিহতঅন্তঃসত্ত্বাযুক্তরাষ্ট্রশিশু
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