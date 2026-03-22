এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক রবার্ট মুলার মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১০: ২৮
এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক রবার্ট মুলার মারা গেছেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এফবিআই পরিচালক রবার্ট মুলার। ছবি: সংগৃহীত

এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক রবার্ট মুলার মারা গেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএন। এতে বলা হয়েছে, শনিবার এক বিবৃতিতে রবার্ট মুলারের পরিবার জানিয়েছে, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, গত রাতে বব মারা গেছেন।’ এই কঠিন সময়ে পরিবারের ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত বছরের আগস্টে পরিবার জানিয়েছিল, ২০২১ সালে তাঁর পারকিনসনস রোগ ধরা পড়ে।

দীর্ঘ কর্মজীবনে মুলার দুই দলের কাছেই আস্থাভাজন ছিলেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হামলার ঠিক আগে তাঁকে এফবিআই পরিচালক হিসেবে মনোনীত করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন পান। পরে তাঁর ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাঁকে আরও দুই বছর দায়িত্বে বহাল রাখেন। মোট ১২ বছর দায়িত্ব পালন করে তিনি জে. এডগার হুভারের পর এফবিআইয়ের দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালনকারী পরিচালক হন।

মুলারের সততা ও নিরপেক্ষতার খ্যাতির কারণে তাঁকে ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসাজশের তদন্তে বিশেষ কাউন্সেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই তদন্ত মার্কিন রাজনীতির অন্যতম আলোচিত অধ্যায় হয়ে ওঠে।

জীবনের শেষ পর্যন্ত মুলার যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

তেলের যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে ইরান: জাপানের সঙ্গে আলোচনায় তেহরান, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ করলে আমরাও ইরানকে দেব না—যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

গ্যাস-সংকটে রান্না বন্ধ: ভারতে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

ইরানের সামরিক সক্ষমতার নতুন চমক, ৪০০০ কিমি দূরে ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

ইরানের সামরিক সক্ষমতার নতুন চমক, ৪০০০ কিমি দূরে ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ করলে আমরাও ইরানকে দেব না—যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া বন্ধ করলে আমরাও ইরানকে দেব না—যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়া

গ্যাস-সংকটে রান্না বন্ধ: ভারতে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা

গ্যাস-সংকটে রান্না বন্ধ: ভারতে দলে দলে বাড়ি ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা

এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক রবার্ট মুলার মারা গেছেন

এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক রবার্ট মুলার মারা গেছেন

যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটিতে প্রবেশের চেষ্টা, ইরানি আটক

যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটিতে প্রবেশের চেষ্টা, ইরানি আটক

পেন্টাগনের বয়ান বনাম রণক্ষেত্রের বাস্তবতা: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি নিয়ে সন্দেহ

পেন্টাগনের বয়ান বনাম রণক্ষেত্রের বাস্তবতা: প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি নিয়ে সন্দেহ

৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ, যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

৩৯ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ, যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে