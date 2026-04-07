ইরানের গুরুত্বপূর্ণ খারগ দ্বীপে মার্কিন হামলা, বড় বিস্ফোরণের খবর

মঙ্গলবার ইরানের তেল রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খারগ দ্বীপে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস-এর প্রতিবেদনে এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়, এই হামলা ইরানের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিচালিত হয়েছে।
ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহর জানিয়েছে, খারগ দ্বীপে বিকট বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। তবে এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমটি আর কোনো তথ্য সরবরাহ করেনি।
পারস্য উপসাগরে অবস্থিত খারগ দ্বীপটি আয়তনে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের এক-তৃতীয়াংশ হলেও, এটি ইরানের মোট অপরিশোধিত তেল রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে—যা দেশটির অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন হামলার জবাবে এক কঠোর বার্তায় দেশটির বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) বলেছে—যুক্তরাষ্ট্র ‘লাল রেখা’ অতিক্রম করলে তাদের সংযম শেষ হয়ে যাবে।
এক বিবৃতিতে আইআরজিসি সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তারা শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, এর বাইরেও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা এমন কিছু করব, যা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের এই অঞ্চলে বহু বছর ধরে তেল ও গ্যাস থেকে বঞ্চিত করবে।’ একই সঙ্গে তারা উল্লেখ করে, বেসামরিক স্থাপনায় হামলার সূচনা তারা করবে না, তবে এই ধরনের ‘নিকৃষ্ট’ আক্রমণের জবাব দিতে তারা দ্বিধা করবে না।
বর্তমান পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।
