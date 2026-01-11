Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

বিক্ষোভ দমনে হিমশিম ইরান, নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক সদস্য নিহতের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিবাদে উত্তাল ইরানে বিক্ষোভে এ পর্যন্ত কয়েক ডজন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন।

দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আজ রোববার জানিয়েছে, চলমান বিক্ষোভে শুধু ইসফাহান প্রদেশেই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ৩০ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ল এনফোর্সমেন্ট কমান্ড স্পেশাল ইউনিটের কমান্ডার জানান, গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ দমনের অভিযানে আটজন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছেন।

ইরানি বার্তা সংস্থা তাসনিম আজ জানিয়েছে, দেশজুড়ে বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০৯ জন নিরাপত্তাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

পাশাপাশি ইরানি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, গোলেস্তান প্রদেশের রাজধানী গোরগানে তাদের একটি ত্রাণকেন্দ্রে হামলার সময় তাদের দলের একজন সদস্য নিহত হয়েছেন।

জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে কয়েক বছরের মধ্যে ইরানে এটিই সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে ক্ষোভ করায় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দমন-পীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র: আল-জাজিরা

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যনিরাপত্তাবিক্ষোভইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

সম্পর্কিত

নিজের চরকায় তেল দাও—মামদানিকে ভারতের তিরস্কার

নিজের চরকায় তেল দাও—মামদানিকে ভারতের তিরস্কার

ফিলিস্তিনিদের সোমালিল্যান্ডে পাঠানোর পরিকল্পনা ইসরায়েলের, শক্ত প্রমাণ আছে: সোমালিয়ার মন্ত্রী

ফিলিস্তিনিদের সোমালিল্যান্ডে পাঠানোর পরিকল্পনা ইসরায়েলের, শক্ত প্রমাণ আছে: সোমালিয়ার মন্ত্রী

প্রেমহীন জীবন ইউক্রেনে, পরিণয় ও সন্তানের স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ

প্রেমহীন জীবন ইউক্রেনে, পরিণয় ও সন্তানের স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ

বিক্ষোভ দমনে হিমশিম ইরান, নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক সদস্য নিহতের দাবি

বিক্ষোভ দমনে হিমশিম ইরান, নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক সদস্য নিহতের দাবি