সৌদি আরবের বিমানবন্দরে আবারও হুতিদের হামলা, টার্মিনালে আগুন

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আবারও একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। আজ রোববার সৌদি সরকারি বার্তা সংস্থা এসপিএ জানিয়েছে, অজ্ঞাত একটি ক্ষেপণাস্ত্র (প্রোজেক্টাইল) রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৪ নম্বর প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে আঘাত হানে, যার ফলে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
এর মাত্র একদিন আগে অর্থাৎ গতকাল শনিবার কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের ভয়াবহ হামলায় ১২ জন নিহত এবং তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছিলেন।
বার্তা সংস্থা এএফপির সাংবাদিকেরাও রিয়াদের কেন্দ্রস্থলে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা জানান।
ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৌদি নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোট নিশ্চিত করেছে, রোববারের এই হামলায় রিয়াদ বিমানবন্দরের একটি টার্মিনালে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালকি জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনালে আঘাত হানার পাশাপাশি রিয়াদ বিমানবন্দরের আকাশসীমায় একটি ক্রুজ মিসাইল সফলভাবে প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে সৌদি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
উল্লেখ্য, গত শনিবারের প্রাণঘাতী হামলার পর আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল স্থগিত ও বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছিল রিয়াদ বিমানবন্দর। আজকের এই নতুন হামলার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।
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