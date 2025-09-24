Ajker Patrika
গাজা যুদ্ধ এখনই শেষ করতে পারি: আরব–মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবিতে আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতাদের একাংশ। ছবি: এএফপি
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৈঠকে গাজায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ বন্ধের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বারবার ট্রাম্প এটিকে নিজের ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক’ বলে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, বৈঠকের শুরুতেই সংবাদমাধ্যমকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা গাজার যুদ্ধ শেষ করতে চাই। আমরা এটা শেষ করব। হয়তো এখনই শেষ করতে পারি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটাই আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কারণ, আমরা এমন কিছু শেষ করতে যাচ্ছি, যা আদৌ শুরু হওয়াই উচিত ছিল না।’

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, মিশর, জর্ডান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের নেতারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ট্রাম্প বলেন, আলোচনায় ‘সব বড় খেলোয়াড়রাই ছিল, শুধু ইসরায়েল ছাড়া। তবে সেটাই হবে পরের ধাপ।’ তিনি ইঙ্গিত দেন, আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে।

ট্রাম্প ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর জাতিসংঘে দেওয়া বক্তব্যেরও প্রশংসা করেন। সেই বক্তব্যে সুবিয়ান্তো বলেছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি।

বৈঠক শেষে ট্রাম্প সংবাদকর্মীদের দিকে হাত নাড়েন, তবে বৈঠক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। হোয়াইট হাউস থেকেও সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিবৃতি আসেনি। তবে ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে বৈঠক কেমন হলো জানতে চাইলে তিনি ‘থাম্বস-আপ’ দেখিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন।

ট্রাম্প ও উইটকফের কাছ থেকে বৈঠকে গাজার যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রকাশের প্রত্যাশা ছিল। কয়েক মাস ধরে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এই পরিকল্পনা তৈরি করে আসছেন। গত সপ্তাহে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল এই পরিকল্পনার কিছু তথ্য প্রকাশ করে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বৈঠককে ‘খুব ফলপ্রসূ’ বলে বর্ণনা করেন। ন্যাটো সদস্য তুরস্ক গাজায় ইসরায়েলের হামলার তীব্র সমালোচনা করেছে। হামাসের অন্যতম প্রধান সমর্থক এরদোয়ান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও ইসরায়েল এই অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তুরস্ক ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করেছে, আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি তুলেছে।

সংবাদমাধ্যমকে এরদোয়ান বলেন, বৈঠকের একটি যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হবে। তিনি বৈঠকের ফল নিয়ে ‘সন্তুষ্ট’ বলেও উল্লেখ করেন, তবে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াম জানিয়েছে, বৈঠকে গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধ ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এ ছাড়া, সব জিম্মিকে মুক্ত করা ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্রমেই অবনতিশীল মানবিক সংকট মোকাবিলার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনা হয়েছে।

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতুরস্কফিলিস্তিনইসরায়েল
