ইরান যুদ্ধের মধ্যে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরুর পর ইরানে ব্যাপক হারে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে বর্তমানে বিকল্প আর্থিক মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্লকচেইন ডেটা বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান চেইনঅ্যালাইসিসের তথ্যমতে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত ইরানের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো থেকে ১ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন হয়েছে।

ইরান যুদ্ধ যেভাবে ধসিয়ে দিতে পারে পেট্রোডলারের একাধিপত্যইরান যুদ্ধ যেভাবে ধসিয়ে দিতে পারে পেট্রোডলারের একাধিপত্য

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে বিমান হামলা শুরু করে।

চেইনঅ্যালাইসিস জানিয়েছে, এই সময় ব্যবহৃত একাধিক ডিজিটাল ওয়ালেট সরাসরি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

চেইনঅ্যালাইসিসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর আইআরজিসি-সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলোতে ৩০০ কোটির বেশি ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন হয়েছে, যা দেশটির মোট ক্রিপ্টো লেনদেনের অর্ধেকের বেশি। এই প্রবণতা এখনো বাড়ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

গঙ্গাচড়ায় সহিংসতার মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

পাঠকের আগ্রহ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

সম্পর্কিত

৫ কেজি ওজনের কাতলা নিয়ে কেন নির্বাচনী প্রচারে নামলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা

৫ কেজি ওজনের কাতলা নিয়ে কেন নির্বাচনী প্রচারে নামলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা

ইরান যুদ্ধের মধ্যে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন

ইরান যুদ্ধের মধ্যে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন

কিমকে রাইফেল উপহার দিয়ে লুকাশেঙ্কো বললেন—শত্রু এলে কাজে লাগবে

কিমকে রাইফেল উপহার দিয়ে লুকাশেঙ্কো বললেন—শত্রু এলে কাজে লাগবে

পেন্টাগনে বেড়েছে পিৎজা ডেলিভারি, তবে কি ইরানে মার্কিন স্থল হামলা আসন্ন

পেন্টাগনে বেড়েছে পিৎজা ডেলিভারি, তবে কি ইরানে মার্কিন স্থল হামলা আসন্ন