ইরান যুদ্ধের মধ্যে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরুর পর ইরানে ব্যাপক হারে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে বর্তমানে বিকল্প আর্থিক মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।
ব্লকচেইন ডেটা বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান চেইনঅ্যালাইসিসের তথ্যমতে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত ইরানের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলো থেকে ১ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে বিমান হামলা শুরু করে।
চেইনঅ্যালাইসিস জানিয়েছে, এই সময় ব্যবহৃত একাধিক ডিজিটাল ওয়ালেট সরাসরি ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
চেইনঅ্যালাইসিসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর আইআরজিসি-সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলোতে ৩০০ কোটির বেশি ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন হয়েছে, যা দেশটির মোট ক্রিপ্টো লেনদেনের অর্ধেকের বেশি। এই প্রবণতা এখনো বাড়ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
