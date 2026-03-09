Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হিন্দুস্তান টাইমসের খবর

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি
ছবি: এএফপি

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে গতকাল রোববার (৮ মার্চ) সৌদি আরবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার গেছে। প্রথমে নিহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয় নাগরিক থাকার কথা জানা গিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে সৌদি সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, প্রাণ হারানো দুই জনই বাংলাদেশি নাগরিক।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার পরপরই সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছিল, নিহতদের একজন ভারতীয় এবং অন্যজন বাংলাদেশি। তবে রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টি নিয়ে অধিকতর তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তীতে নিশ্চিত করে, নিহতদের কেউই ভারতীয় নন। এই কূটনৈতিক তৎপরতার পর সৌদি সিভিল ডিফেন্স পুনরায় যাচাই-বাছাই করে জানায়, মৃত দুজনই বাংলাদেশের নাগরিক।

চলমান এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত মোট তিনজন বাংলাদেশি প্রাণ হারালেন। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এই সংঘাতে ২ জন পাকিস্তানি, ১ জন নেপালি এবং ৩ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। ভারতীয়দের মৃত্যু হয়েছে সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময়।

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহতসৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান অন্তত ৯টি ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে। এর প্রতিটি জাহাজেই ভারতীয় ক্রু সদস্য ছিলেন।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যবাংলাদেশিক্ষেপণাস্ত্রহামলাইরানসৌদি আরবইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

সম্পর্কিত

কে এই মুজতবা খামেনি

কে এই মুজতবা খামেনি

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

নেপালের পার্লামেন্টে তরুণদের জয়জয়কার, ৩৮ শতাংশ এমপির বয়সই ৪০–এর নিচে

নেপালের পার্লামেন্টে তরুণদের জয়জয়কার, ৩৮ শতাংশ এমপির বয়সই ৪০–এর নিচে