Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের
ছবি: এক্স

ইরানজুড়ে চলমান সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, তারা পশ্চিম ইরানজুড়ে কয়েক শ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই ব্যাপক বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলি বিমান বাহিনী জানিয়েছে, তাদের কয়েক ডজন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এই অভিযানে অংশ নিয়েছে এবং ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।

এই হামলার পর ইরানও দমে থাকেনি। তেহরান থেকে ইসরায়েলের দিকে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া শুরু হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে ইরান থেকে আসা এই পাল্টা হামলাগুলো প্রতিহত করতে কাজ করছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন এক চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ইসরায়েলের বিভিন্ন অঞ্চলে সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলের দাবি অনুযায়ী, এই হামলায় ইরানের কয়েক শ মিসাইল লঞ্চার এবং ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে এখনো ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া না হলেও তেহরানের আকাশজুড়ে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ঘটনাটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযানে সরাসরি সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ঘাঁটিগুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যসামরিক ঘাঁটিহামলাইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত

কেন ইরানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

কেন ইরানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের

ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের