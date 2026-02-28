ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের

ইরানজুড়ে চলমান সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, তারা পশ্চিম ইরানজুড়ে কয়েক শ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই ব্যাপক বিমান হামলা চালানো হয়েছে।
ইসরায়েলি বিমান বাহিনী জানিয়েছে, তাদের কয়েক ডজন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এই অভিযানে অংশ নিয়েছে এবং ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে।
এই হামলার পর ইরানও দমে থাকেনি। তেহরান থেকে ইসরায়েলের দিকে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া শুরু হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাঁদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে ইরান থেকে আসা এই পাল্টা হামলাগুলো প্রতিহত করতে কাজ করছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্য এখন এক চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ইসরায়েলের বিভিন্ন অঞ্চলে সাইরেন বাজিয়ে নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ইসরায়েলের দাবি অনুযায়ী, এই হামলায় ইরানের কয়েক শ মিসাইল লঞ্চার এবং ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে এখনো ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান দেওয়া না হলেও তেহরানের আকাশজুড়ে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ঘটনাটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযানে সরাসরি সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ঘাঁটিগুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের মাঝে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের হরমুজগান প্রদেশে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে মিনাব শহরে ‘শাজারেয়ে তাইয়্যেবাহ’ নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলা২৩ মিনিট আগে
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে তেহরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের জের ধরে দেশটিতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। বছরের পর বছর ধরে চলা এই উত্তেজনা এখন এক ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নিয়েছে।৩১ মিনিট আগে
ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ রাজধানী তেহরানের বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। দেশের চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়।১ ঘণ্টা আগে