আইসিসিতে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিলের আবেদন খারিজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৫২
২০২৪ সালের ৩০ নভেম্বর রোমে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে আয়োজিত এক সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ছবি: এএফপি
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। চলতি বছরের মে মাসে ইসরায়েল আইসিসির কাছে পরোয়ানা বাতিলের আবেদন করেছিল। একই সময়ে আদালতের এখতিয়ার নিয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে করা একটি পৃথক চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনাধীন ছিল।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৬ জুলাই আইসিসি ইসরায়েলের এই আবেদন খারিজ করেন। আদালত জানান, আদালতের এখতিয়ারের বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় পরোয়ানা বাতিল করার ‘কোনো আইনি ভিত্তি নেই’।

এর এক সপ্তাহ পর ইসরায়েল ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার চেষ্টা করে। কিন্তু গত শুক্রবার আইসিসির বিচারকেরা রায় দেন, ইসরায়েল যে বিষয়টি উত্থাপন করেছে, তা আপিলের যোগ্য নয়।

ইসরায়েল আইসিসির সদস্য না হলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ২০১৫ সালে এর সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলস্বরূপ, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেমসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরায়েলিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা আইসিসির রয়েছে।

ছয় পরিণতির কোনটির মুখোমুখি হবেন নেতানিয়াহুছয় পরিণতির কোনটির মুখোমুখি হবেন নেতানিয়াহু

নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আইসিসির ২২ বছরের ইতিহাসে পশ্চিমাদের কোনো মিত্রের বিরুদ্ধে এমন পরোয়ানা জারির এটিই প্রথম ঘটনা।

ফিলিস্তিনিরা এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তকে ‘ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত’ বলে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা এর তীব্র নিন্দা করে এটিকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ বলে আখ্যা দেন।

এর পর থেকে আইসিসি ইসরায়েলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা, হুমকি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়েছে। ওয়াশিংটন আইসিসির বেশ কয়েকজন বিচারক ও প্রসিকিউটরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি’ বলে অভিহিত করে।

আইসিসি একটি বৈশ্বিক ট্রাইব্যুনাল, যার কাজ হলো গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও আগ্রাসনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করা। রোম সংবিধিতে স্বাক্ষরকারী ১২২টি রাষ্ট্রই (যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্য রয়েছে) নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টকে গ্রেপ্তার করে আইসিসির কাছে হস্তান্তর করতে আইনত বাধ্য। তবে এই আদালতের বাস্তবায়নক্ষমতা নেই এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে বিচার শুরু করা যায় না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর দেশ বা অন্য কোথাও গ্রেপ্তার করার পর আইসিসিতে হাজির করা হয়।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায়। এর জবাবে নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের নেতৃত্বে গাজা উপত্যকায় একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল, যা এখনো চলছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানাইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

দুই বছর ধরে চলা অবিরাম বোমা হামলা, ধ্বংসাত্মক স্থল অভিযান ও কঠোর অবরোধে ইসরায়েল ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ফাঁস হওয়া তথ্য অনুসারে, নিহত ব্যক্তিদের ৮০ শতাংশের বেশি বেসামরিক নাগরিক। ধারণা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কমপক্ষে ৯ হাজার ৫০০ জন নিখোঁজ রয়েছে।

চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় ইতিমধ্যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ, চার্চসহ মোট অবকাঠামোর ৮৩ শতাংশের বেশি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন দেশ ইসরায়েলের এই কার্যকলাপকে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যা’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিবিনিময়ের চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধের অবসান হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, ইসরায়েল এখনো গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে আজও গাজায় হামলা চালিয়েছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুডোনাল্ড ট্রাম্পফিলিস্তিনইসরায়েল
