Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

খামেনি ও পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৩৩
খামেনি ও পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন বলে দাবি করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। আজ শনিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমার জানামতে, তাঁরা এখনো জীবিত আছেন।’

এর আগে ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছিল, আজ সকালে চালানো হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সম্ভবত নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের চ্যানেল১২ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছিল, সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর বিষয়ে ‘ইঙ্গিত’ পাওয়া যাচ্ছে। তবে আরাগচি এই দাবি নাকচ করে দিয়ে জানান, প্রায় সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বর্তমানে নিরাপদ এবং যাঁর যাঁর অবস্থানে থেকে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন।

এদিকে, ইসরায়েলি ও মার্কিন কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, তাঁদের অভিযানের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি তেহরানে খামেনির দপ্তরের চত্বরে হামলার বিষয়ে স্যাটেলাইট ছবিতেও ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মিলেছে। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, হামলার আগেই খামেনিকে তেহরান থেকে একটি অত্যন্ত নিরাপদ ও গোপন স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

আমরা হয়তো এক বা দুজন কমান্ডারকে হারিয়েছি: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীআমরা হয়তো এক বা দুজন কমান্ডারকে হারিয়েছি: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। প্রেসিডেন্টের ছেলে ইউসুফ পেজেশকিয়ানও নিশ্চিত করেছেন, তাঁর বাবাকে লক্ষ্য করে চালানো ‘হত্যার চেষ্টা’ ব্যর্থ হয়েছে।

তবে এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরাগচি স্বীকার করেছেন, ‘আমরা হয়তো ‘‘এক বা দুজন’’ কমান্ডারকে হারিয়েছি।’ তিনি এই হামলাকে ‘সম্পূর্ণ উসকানিমূলক ও অবৈধ’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে তেহরান উত্তেজনা কমাতে আগ্রহী জানিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে কূটনৈতিক চ্যানেলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রেভল্যুশনারি গার্ডের শীর্ষ কমান্ডার নিহত: রয়টার্সইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রেভল্যুশনারি গার্ডের শীর্ষ কমান্ডার নিহত: রয়টার্স

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যপ্রেসিডেন্টনিহতযুক্তরাষ্ট্রপররাষ্ট্রমন্ত্রীইরানইসরায়েলআয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুমকি ইরানের

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে উপসাগর এড়ানোর নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে উপসাগর এড়ানোর নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুমকি ইরানের

হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুমকি ইরানের

২০০ মার্কিন সেনা হতাহত হয়েছে: আইআরজিসি

২০০ মার্কিন সেনা হতাহত হয়েছে: আইআরজিসি

খামেনি ও পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

খামেনি ও পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী