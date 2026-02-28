খামেনি ও পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান হামলার পর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জীবিত আছেন বলে দাবি করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। আজ শনিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমার জানামতে, তাঁরা এখনো জীবিত আছেন।’
এর আগে ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছিল, আজ সকালে চালানো হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সম্ভবত নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের চ্যানেল১২ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছিল, সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর বিষয়ে ‘ইঙ্গিত’ পাওয়া যাচ্ছে। তবে আরাগচি এই দাবি নাকচ করে দিয়ে জানান, প্রায় সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বর্তমানে নিরাপদ এবং যাঁর যাঁর অবস্থানে থেকে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন।
এদিকে, ইসরায়েলি ও মার্কিন কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, তাঁদের অভিযানের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব। এমনকি তেহরানে খামেনির দপ্তরের চত্বরে হামলার বিষয়ে স্যাটেলাইট ছবিতেও ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মিলেছে। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, হামলার আগেই খামেনিকে তেহরান থেকে একটি অত্যন্ত নিরাপদ ও গোপন স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। প্রেসিডেন্টের ছেলে ইউসুফ পেজেশকিয়ানও নিশ্চিত করেছেন, তাঁর বাবাকে লক্ষ্য করে চালানো ‘হত্যার চেষ্টা’ ব্যর্থ হয়েছে।
তবে এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরাগচি স্বীকার করেছেন, ‘আমরা হয়তো ‘‘এক বা দুজন’’ কমান্ডারকে হারিয়েছি।’ তিনি এই হামলাকে ‘সম্পূর্ণ উসকানিমূলক ও অবৈধ’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে তেহরান উত্তেজনা কমাতে আগ্রহী জানিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে কূটনৈতিক চ্যানেলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।
মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে উপসাগরীয় অঞ্চল এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি বলেছে, হরমুজ প্রণালি, পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও আরব সাগরে সামরিক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় এসব জলপথ এড়িয়ে চলতে হবে।৩২ মিনিট আগে
সমুদ্রপথে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। এরই মধ্যে এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজগুলোকে বার্তা দেওয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সরাসরি যুদ্ধে এবার শুরু হয়েছে ভয়াবহ তথ্যযুদ্ধ। ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) দাবি করেছে যে, তাদের পাল্টা হামলায় অন্তত ২০০ মার্কিন সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। তবে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) এই দাবিকে সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন ও মিথ্যা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ওপর ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলা এবং পরবর্তী সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলোতে সৃষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এক ফোনালাপে তিনি এই আঞ্চলিক উত্তেজনার তীব্র নিন্দা জানান।২ ঘণ্টা আগে