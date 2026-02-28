বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে উপসাগর এড়ানোর নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে উপসাগরীয় অঞ্চল এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি বলেছে, হরমুজ প্রণালি, পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও আরব সাগরে সামরিক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় এসব জলপথ এড়িয়ে চলতে হবে।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন পরিবহন দপ্তর এ নির্দেশনা জারি করেছে।
এক বিবৃতিতে মার্কিন পরিবহন দপ্তরের মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলেছে, হরমুজ প্রণালি, পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও আরব সাগরে সামরিক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে এবং সব বাণিজ্যিক জাহাজকে সম্ভব হলে এসব জলপথ এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী অথবা মালিকানাধীন কিংবা মার্কিন ক্রু রয়েছেন এমন জাহাজগুলোকে মার্কিন সামরিক জাহাজগুলো থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে, যাতে ভুলবশত কোনো জাহাজ আক্রান্ত না হয়।
এর আগে কাতারের পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কাতারের উপকূলে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
সমুদ্রপথে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। এরই মধ্যে এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজগুলোকে বার্তা দেওয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সরাসরি যুদ্ধে এবার শুরু হয়েছে ভয়াবহ তথ্যযুদ্ধ। ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) দাবি করেছে যে, তাদের পাল্টা হামলায় অন্তত ২০০ মার্কিন সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। তবে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) এই দাবিকে সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন ও মিথ্যা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে১ ঘণ্টা আগে
এর আগে ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছিল, আজ সকালে চালানো হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সম্ভবত নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের চ্যানেল১২ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছিল, সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর বিষয়ে ‘ইঙ্গিত’ পাওয়া যাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ওপর ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলা এবং পরবর্তী সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলোতে সৃষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এক ফোনালাপে তিনি এই আঞ্চলিক উত্তেজনার তীব্র নিন্দা জানান।২ ঘণ্টা আগে