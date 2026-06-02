মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলেছেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তিনি লেবাননের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং সংগঠনটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনার পর দক্ষিণ লেবাননে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া ইসরায়েলি সেনাদের পিছু হটার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।
ট্রাম্প লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বিবি নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈরুতে কোনো সেনা যাবে না এবং যেসব সেনা সেখানে যাওয়ার পথে ছিল, তাদেরও ফিরিয়ে আনা হয়েছে।’
একই পোস্টে তিনি আরও বলেন, ‘উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে হিজবুল্লাহর সঙ্গেও আমার খুব ভালো আলোচনা হয়েছে এবং তারা সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।’
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বর্তমান বা সাবেক প্রেসিডেন্ট এর আগে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে হিজবুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্র হিজবুল্লাহকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।
রয়টার্সকে এক লেবাননি কর্মকর্তা জানান, দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরির মাধ্যমে হিজবুল্লাহ ট্রাম্পকে জানায়, বৈরুত ও এর উপশহরগুলোতে ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করা হলে তারা উত্তর ইসরায়েলে হামলা স্থগিত করতে প্রস্তুত।
ইরানকে ঘিরে চলমান সংঘাতের প্রভাব লেবাননেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ২ মার্চ থেকে হিজবুল্লাহ ইরানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েলের দিকে রকেট ও ড্রোন হামলা শুরু করার পর ইসরায়েলি বিমান হামলা ও সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনার কারণে ১২ লাখের বেশি লেবাননি বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শনিবার দক্ষিণ লেবাননে প্রায় ৯০০ বছর পুরোনো বিউফোর্ট দুর্গ এবং একটি কৌশলগত পাহাড়ি অবস্থান তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে। এর আগের দিন এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির পর উত্তর ইসরায়েলের দিকে হিজবুল্লাহর অন্যতম বড় হামলার ঘটনা ঘটে, যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল বন্ধ এবং নিরাপত্তা বিধিনিষেধ জারি করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর লাগাম টানার চেষ্টা করছেন। তিনি বৈরুতে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েলি হামলার পরিকল্পনায় কার্যত ব্রেক কষে দিয়েছেন। গতকাল সোমবার লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির ঘটনায় ট্রাম্প নেতানিয়াহুর...
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, 'ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিবি নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈরুতে কোনো সেনা যাবে না। যেসব সেনা সেখানে যাওয়ার পথে ছিল, তাদেরও ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'
