ইরানে খুলছে অফিস: ক্ষেপণাস্ত্র-বোমার মধ্যেও স্বাভাবিকে ফেরার চেষ্টা

ইরানে মুহুর্মুহু হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। তবে এরই মধ্যে অফিস-আদালত খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তারা জানিয়েছে ২০ শতাংশ কর্মী আগামী রোববার থেকে অফিস করবেন। এদিকে হামলার আশঙ্কা থাকার পরও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ফ্লাইট চালু হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ও গতকাল শুক্রবার বেশ কিছু ফ্লাইট মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন দেশে ছেড়ে গেছে।
ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু করে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী। এদিন হত্যা করা হয় দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে। পাল্টা হামলা শুরু করে ইরানও। এর মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। তবে এই কাজে গতি আনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে গতকাল। আল জাজিরার খবরে বলা হয়, রোববার থেকে দেশটির সব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চালু হবে। সব সরকারি সংস্থার অফিস খুলে দেওয়া হবে। তেহরান প্রদেশে ২০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিসে যাবেন।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়, রোববার থেকে সরকারি অফিসে পুরুষেরা গেলেও নারীরা ঘরে থেকে অফিস করবেন (রিমোর্ট অফিস)। কিছু ব্যাংকের কার্যক্রম চলবে।
এদিকে যুদ্ধ শুরুর পরও জরুরি সেবা স্বাভাবিক রাখা হয়েছিল। মরদেহ দাফনের সঙ্গে যারা জড়িত, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল সেন্টার, সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছিল। এসব কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে চলবে বলে জানিয়েছে ইরান সরকার।
তেহরানের প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই প্রদেশের সব ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের অফিসে গিয়ে কাজ করতে হবে রোববার থেকে।
ফ্লাইট চালু হচ্ছে
যুদ্ধের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফ্লাইট চালু হচ্ছে। ঝুঁকি এখনো পুরোপুরি না কাটলেও এই পথে হাঁটছে তারা। এমিরেটস এয়ারলাইনস গত বৃহস্পতিবারই কার্যক্রম শুরু করেছে। তাদের পক্ষ থেকে গতকাল বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানানো হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে ৩০ হাজার যাত্রীকে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে।
গতকাল এমিরেটস এয়ারলাইনসের এক মুখপাত্র বলেন, তাঁরা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করবে।
একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছে এয়ারলাইনস ইতিহাদ। তারাও পুরোপুরি কার্যক্রম শুরুর চেষ্টা করছে। এ ছাড়া ভারতের দুই এয়ারলাইনস এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো ফ্লাইট চালুর ঘোষণা দিয়েছে।
রয়টার্স বলছে, এয়ারলাইনস কোম্পানিগুলো ফ্লাইট চালু করতে চাইলেই ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঝুঁকি থাকায় অনেক দেশ এখনো আকাশসীমা বন্ধ রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার আরব আমিরাত থেকে ফ্রান্সে যাওয়ার কথা ছিল এয়ার ফ্রান্সের একটি ফ্লাইট। সেই সময় আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র উড়তে থাকায় সেটি আবার ফিরে এসেছে।
ইরানে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত। তবে পাল্টা হামলা থেমে নেই ইরানের। তাদের হামলায় বিপর্যস্ত ইসরায়েলিদের জনজীবনও। ইরানে মানুষ শহর থেকে গ্রামের দিকে ছুটছে। আর ইসরায়েলের মানুষ আশ্রয় নিচ্ছেন বাংকারে। জেরুজালেম, তেল আবিব, হাইফাসহ বিভিন্ন শহরেই এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে।৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে কার্যত ‘ধীরে চলো’ নীতিতে হাঁটছে ইরানের মিত্র হিসেবে পরিচিত চীন। ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় তেমন কোনো শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়নি দেশটি। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে নমনীয় ভাষায় সংঘাত বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছে চীন,১৩ মিনিট আগে
ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলার কথা বলে বেসামরিক স্থাপনায়ও ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। এতে বেসামরিক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি দিন দিন বাড়ছে। ইরানের পাশাপাশি উত্তরে লেবাননজুড়েও হিজবুল্লাহকে দমনের নামে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানেও বাড়ছে বেসামরিক হতাহত ও শরণার্থীর সংখ্যা।২৩ মিনিট আগে
দাবি করা হচ্ছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার নিরাপত্তা জোরদার করতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই৬-এর সহায়তা চেয়েছিল তুরস্ক। তবে এই বিষয়টি অস্বীকার করে আঙ্কারা জানিয়েছে, তাদের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এমআইটি) এই ধরনের কোনো অনুরোধ করেনি।২ ঘণ্টা আগে