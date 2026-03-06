ভারতকে চীনের মতো শক্তিশালী শত্রু হতে দেবে না যুক্তরাষ্ট্র

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলেও বেইজিংকে অতীতে দেওয়া অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো নয়াদিল্লিকে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাইসিনা ডায়ালগে বক্তব্য দিতে গিয়ে মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট ক্রিস্টোফার ল্যান্ডাউ বলেন, ২০ বছর আগে চীনের ক্ষেত্রে আমেরিকা যে ভুল করেছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হবে না।
রাইসিনা ডায়ালগে ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক এক অধিবেশনে ল্যান্ডাউ জানান, আমেরিকা চায় ভারতের ‘অসীম সম্ভাবনা’কে কাজে লাগিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ‘ভারতকে এটা বুঝতে হবে যে আমরা ২০ বছর আগে চীনের সঙ্গে যে ভুলগুলো করেছিলাম, ভারতের সঙ্গে তা করব না।’ মূলত চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক উত্থান এবং পরবর্তীতে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটেই এই মন্তব্য করলেন তিনি।
মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের কারণে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলায় ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন ল্যান্ডাউ। তিনি জানান, ভারতের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ওয়াশিংটন নয়াদিল্লির সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।
এরই মধ্যে রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনার ক্ষেত্রে সাময়িক ছাড় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী ৩০ দিন এই সুবিধা পাবে নয়াদিল্লি।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে একটি বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। গত মাসে কয়েক দফা আলোচনার পর ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করেছে ওয়াশিংটন। তবে পূর্ণাঙ্গ চুক্তির ক্ষেত্রে এখনো বেশ কিছু অমীমাংসিত ইস্যু রয়ে গেছে।
ল্যান্ডাউ স্পষ্ট করেছেন, আমেরিকা ভারতের সঙ্গে অংশীদারত্বে আগ্রহী এবং এটি উভয় দেশের জন্যই ‘উইন-উইন’ বা লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি করবে।
বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র যখন শুল্ককে সমঝোতা ও চুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, তখন ভারতও কৌশলী অবস্থান বজায় রাখছে। কোনো নির্দিষ্ট পক্ষের দিকে না ঝুঁকে ভারত নিজের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নয়াদিল্লি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ল্যান্ডাউ-এর এই মন্তব্য ইঙ্গিত দেয়, ভারত আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হলেও, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।
আন্তর্জাতিক শিশু যৌনপাচার নেটওয়ার্ক পরিচালনার অভিযোগে দীর্ঘ দুই বছর ধরে পলাতক বাংলাদেশি নাগরিক জোবাইদুল আমিনকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (এফবিআই)। মালয়েশিয়া থেকে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় স্থানান্তর করা হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে
ভারতের আসাম রাজ্যের কার্বি আংলং জেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে একটি সুখোই সু–৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে দেশটির বিমানবাহিনীর দুই পাইলট নিহত হয়েছেন। ভারতীয় বিমানবাহিনী বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব জ্বালানি বাজারের টানাপোড়েনের মাঝেই ভারতের জন্য সাময়িক স্বস্তির খবর। আজ শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ঘোষণা দিয়েছেন, ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলোকে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ৩০ দিনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহে ভারতের প্রবেশাধিকার সাময়িকভাবে বাড়ল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মিত্রদেশগুলোর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে তেহরানের শাসকগোষ্ঠী।১ ঘণ্টা আগে