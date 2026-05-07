Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধ শেষ করার একটি উপায় পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ২৩: ১২
যুদ্ধ শেষ করার একটি উপায় পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান
ইরানের রাজধানী তেহরানে যুদ্ধের প্রতিকৃতি আঁকা একটি দেওয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চলমান সংঘাত বন্ধে একটি স্বল্পমেয়াদি সমঝোতার দিকে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র ও কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার (৭ মে) রয়টার্স জানিয়েছে, তেহরান বর্তমানে এমন একটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে, যা যুদ্ধ থামাতে পারে। তবে দুই দেশের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও বিতর্কিত বিষয়গুলো এখনো অমীমাংসিতই থাকবে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, উদীয়মান এই পরিকল্পনা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি তেহরান। সূত্রগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, এটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি নয়; বরং একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক বা অস্থায়ী সমঝোতা, যা দুই পক্ষের গভীর মতপার্থক্যের বাস্তবতাকেই তুলে ধরছে।

বিশেষ করে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে বিরোধ এখনো সবচেয়ে বড় বাধা। যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরান তার উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত ও পারমাণবিক কার্যক্রম সীমিত করুক। অন্যদিকে তেহরান এসব বিষয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ফলে আপাতত বড় ধরনের সমাধানের পরিবর্তে যুদ্ধবিরতি ও উত্তেজনা কমানোর দিকে জোর দিচ্ছে উভয় পক্ষ।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, প্রস্তাবিত কাঠামোটি তিন ধাপে বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রথম ধাপে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে হরমুজ প্রণালির সংকট সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। আর তৃতীয় ধাপে একটি বিস্তৃত চুক্তির জন্য ৩০ দিনের আলোচনা শুরু হবে।

এই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাকিস্তানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার হলো যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তি ঘোষণা করা। এরপর সরাসরি আলোচনায় বাকি বিষয়গুলো সমাধান করা যেতে পারে।’

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছেন বলেও জানিয়েছে তেহরান। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি বলেছেন, ‘আমরা আশাবাদী। খুব শিগগিরই একটি সমঝোতা হতে পারে।’

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও আশাবাদী সুরে কথা বলেছেন। গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘তারা একটি চুক্তি করতে চায়। এটি খুবই সম্ভব।’ পরে তিনি আরও বলেন, ‘সবকিছু দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।’

তবে ইরানের ভেতরে এই প্রস্তাব নিয়ে সন্দেহও রয়েছে। দেশটির সংসদ সদস্য ইব্রাহিম রেজাই প্রস্তাবটিকে ‘বাস্তবতার চেয়ে মার্কিন ইচ্ছার তালিকা’ বলে মন্তব্য করেছেন। পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করে লেখেন, ‘অপারেশন ট্রাস্ট মি ব্রো ব্যর্থ হয়েছে।’

যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনার খবরে আন্তর্জাতিক বাজারে তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৯৮ ডলারের কাছাকাছি নেমে আসে। এর আগের দিনও দাম প্রায় ৮ শতাংশ কমেছিল। বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন, হরমুজ প্রণালিতে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক হলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ কিছুটা কমবে।

তবে উত্তেজনা পুরোপুরি থেমে নেই। যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার ইরান-সমর্থিত কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ইরাকের উপ-তেলমন্ত্রী ও কয়েকজন মিলিশিয়া নেতার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। একই দিনে ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা বৈরুতে বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর এক কমান্ডারকে হত্যা করেছে।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত। তবে দীর্ঘদিনের সংঘাতের মধ্যে এই অস্থায়ী সমঝোতার প্রচেষ্টা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কূটনৈতিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রশান্তিচুক্তিসংঘাত-সংকটযুদ্ধবিরতিইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

যুদ্ধ শেষ করার একটি উপায় পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

যুদ্ধ শেষ করার একটি উপায় পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

মার্কিন কৌশলপত্রে উগ্র ইসলামপন্থার মূল শিকড় এখন ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’

মার্কিন কৌশলপত্রে উগ্র ইসলামপন্থার মূল শিকড় এখন ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল, মমতা এখন কী করবেন

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙে দিলেন রাজ্যপাল, মমতা এখন কী করবেন