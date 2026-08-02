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মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা কমাতে ট্রাম্পের প্রতি এমবিএসের আহ্বান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ২১: ২৭
ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা কমাতে ট্রাম্পের প্রতি এমবিএসের আহ্বান
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস)। ফোনালাপে ইরান সংকট নিরসনে কোনো সামরিক পদক্ষেপ না নিয়ে সংলাপ ও কূটনৈতিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে রিয়াদ।

সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) বরাতে জানা যায়, দুই নেতার আলাপে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি এবং এর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ফোনালাপে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান জোর দিয়ে বলেন, সংঘাত এড়াতে সব পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনা জরুরি। এর মাধ্যমে একটি শান্ত পরিবেশ তৈরি হবে, যা দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক সমাধানের পথ প্রস্তুত করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, যে কোনো কূটনৈতিক সমাধান অবশ্যই মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে এবং এমন কোনো বড় সংঘাত রোধ করবে যার প্রভাব বিশ্বব্যাপী পড়তে পারে।

এদিকে, এই ফোনালাপের পরেই শনিবার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর পরিকল্পিত একটি বড় ধরনের সামরিক হামলা বাতিলের ঘোষণা দেন। ট্রাম্প দাবি করেছেন, উভয় পক্ষ একটি সম্ভাব্য ‘চুক্তির মূল শর্তাবলিতে’ সম্মত হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলোতে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে ওয়াশিংটন ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা চালানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্রাম্পের হামলা বাতিলের এই সিদ্ধান্ত এবং সৌদি আরবের কূটনৈতিক তৎপরতাকে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ এড়ানোর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

যুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানসৌদি আরব
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