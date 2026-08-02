Ajker Patrika
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পাকিস্তান

পাকিস্তানে বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজার মৃত্যু, মরদেহ উদ্ধার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানে বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজার মৃত্যু, মরদেহ উদ্ধার
পর্বতারোহী নির্মল পুরজা। ছবি: সংগৃহীত

উত্তর পাকিস্তানের বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম শৃঙ্গ ‘ব্রড পিক’-এ তুষারধসের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজা এবং তাঁর টিমের ৯ জন সদস্য। কয়েক দিনের ধারাবাহিক অনুসন্ধানের পর রোববার (২ আগস্ট) তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। আলপাইন ক্লাব অব পাকিস্তান এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার শক্তিশালী হিমধসটি আঘাত হানলে ৪৩ বছর বয়সী ব্রিটিশ-নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পুরজার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী দলটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আলপাইন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আয়াজ শিগরি জানান, উদ্ধারকারীরা প্রায় ৫,৭০০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখান থেকে নির্মল পুরজা, আরও দুজন নেপালি এবং একজন চীনা নাগরিক—এই চারজনের মরদেহ নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, অনেক উঁচুতে আরও একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গেলেও দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান এবং চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সেটি এখন উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। এর আগে শুক্রবার ওমানের এক নারী, এক নেপালি পুরুষ এবং এক আমেরিকান নারীর মরদেহ উদ্ধার করে স্কার্দু শহরে পাঠিয়েছিল আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ। শনিবার পুরজার এক্সপেডিশন কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে, এই দুর্ঘটনায় দলের কোনো সদস্যই জীবিত নেই।

এই নির্মম ট্র্যাজেডি আন্তর্জাতিক পর্বতারোহী সম্প্রদায়ে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। ব্রিটেনের প্রিন্স উইলিয়াম এক্স মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘তিনি (নির্মল পুরজা) ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীতে অসাধারণ সেবা দেওয়ার পর বিশ্বের অন্যতম সেরা পর্বতারোহী হয়ে উঠেছিলেন এবং নেপালি পর্বতারোহীদের বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।’

উল্লেখ্য, পুরজা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী গোর্খা ব্রিগেড এবং পরবর্তীতে রয়্যাল মেরিনসের স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর পর তিনি পূর্ণকালীন পর্বতারোহী হিসেবে একাধিক বিশ্বরেকর্ড গড়েন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তিনি এক বার্তায় লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বের ১৪টি ‘সুপার পিক’ বা ৮,০০০ মিটারের উঁচু সব শৃঙ্গ দ্বিতীয়বারের মতো অক্সিজেন ছাড়া জয় করার খুব কাছাকাছি রয়েছেন। পাকিস্তানের ‘ব্রড পিক’ নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি শুধু নিরাপদে ওপরে ওঠা আর ফিরে আসার পথটুকু চাই।’

পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতমালায় অবস্থিত ব্রড পিক হলো বিশ্বের ১২ তম উচ্চতম পর্বত (৮,০০০ মিটারের বেশি)। এটি অন্যতম কঠিন পর্বতারোহণের স্থান হিসেবে বিবেচিত।

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