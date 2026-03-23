Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা: ট্রাম্পের একতরফা দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি, পরস্পরবিরোধী তথ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে কি না—এ নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী তথ্য সামনে আসছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করার পর ইরানের বিভিন্ন গণমাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেছে।

ইরানি বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি একটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো সরাসরি বা পরোক্ষ আলোচনা হয়নি।

একই সুরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাসনিম নিউজ এজেন্সি। সংস্থাটি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা চলছে না এবং হরমুজ প্রণালি যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরবে না।

তাসনিমের প্রতিবেদনে এক ইরানি কর্মকর্তার বরাতে বলা হয়েছে, ‘বৈশ্বিক চাপে, বিশেষত তেলের দামের কারণে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলার পরিকল্পনা থেকে ট্রাম্প সরে এসেছেন।’ তিনি আরও, ‘যতক্ষণ না ইরান একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আত্মরক্ষা চালিয়ে যাবে।’

তবে ভিন্ন তথ্য দিয়েছে মেহের নিউজ এজেন্সি। সংস্থাটি ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, উত্তেজনা কমাতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ইরান যেহেতু যুদ্ধ শুরু করেনি, তাই আলোচনায় এগোতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

মেহের নিউজের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ট্রাম্পের এমন মন্তব্য মূলত জ্বালানির দাম কমানো এবং সামরিক পরিকল্পনার জন্য সময় নেওয়ার কৌশল হতে পারে।

এ অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক ও সম্ভাব্য আলোচনার বিষয়টি হয়তো এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়ে গেছে।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

