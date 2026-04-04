দুটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ইরানের, পাইলটদের নিয়ে ধোঁয়াশা

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে ইরান দাবি করেছে যে তারা দেশটির আকাশসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। গতকাল শুক্রবার ইরানের সামরিক বাহিনীর খাতাম আল-আম্বিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের এক মুখপাত্র জানান, তাঁদের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা একটি মার্কিন এফ-১৫ জেট বিমান সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে। এ ছাড়া পারস্য উপসাগরের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় একটি এ-১০ মার্কিন বিমানকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়, যা পরবর্তীকালে সাগরে আছড়ে পড়ে।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ-১০ বিমানের পাইলট নিরাপদ আছেন। তবে এফ-১৫ বিমানের ক্রুদের নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এফ-১৫-এর একজন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অন্যজন এখনো নিখোঁজ।
ইরানি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে ভূপাতিত এফ-১৫ বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং প্যারাশুটসহ একটি ইজেকশন সিটের ছবি প্রচার করা হয়েছে। ইরানের কোহগিলুয়েহ ও বোয়ের-আহমদ প্রদেশের গভর্নর ঘোষণা করেছেন, নিখোঁজ ক্রুদের যাঁরা বন্দী করতে পারবেন, তাঁদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। তেহরান থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি আলী হাশেম জানিয়েছেন, ইরান সম্প্রতি একটি নতুন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে—যা এই সাফল্যের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।
এদিকে এই ঘটনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বিমান ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা তেহরানের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তিনি সরাসরি বলেন, ‘না, মোটেও না। এটি একটি যুদ্ধ। আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে আছি।’
অথচ এর আগে ট্রাম্প এবং তাঁর শীর্ষ সহযোগীরা বারবার দাবি করেছিলেন, যুদ্ধের শুরুতেই ইরানের সমস্ত বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পেন্টাগন বা ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার পর ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পকে উপহাস করে লিখেছেন, ‘ইরানকে টানা ৩৭ বার পরাজিত করার পর তাদের এই “কৌশলহীন” যুদ্ধ এখন “রেজিম পরিবর্তন” থেকে “দয়া করে কেউ কি আমাদের পাইলটদের খুঁজে দেবেন”? পর্যায়ে নেমে এসেছে!’
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমারসহ অনেক রাজনীতিবিদ নিখোঁজ ক্রুদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং মার্কিন বাহিনীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।
যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত ১৮টি সামরিক বিমান হারিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি এফ-১৫ বিমান হারিয়েছে, যার মধ্যে কুয়েতের ওপর একটি ‘ফ্রেন্ডলি ফায়ার’ বা নিজেদের ভুলে বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। এ ছাড়া গত মাসে ইরাকে একটি মার্কিন জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ছয়জন ক্রু নিহত হন। ইরান দাবি করেছে, তারা এ পর্যন্ত কয়েক ডজন মার্কিন ড্রোনও ভূপাতিত করেছে।
সাবেক মার্কিন সেনা কর্নেল মাইলস ক্যাগিন্স এই ঘটনাকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য একটি ‘উল্লেখযোগ্য ঘটনা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, বড় প্রতিরক্ষাব্যবস্থাগুলো ধ্বংস হলেও ইরানের কাছে এখনো হাতে বহনযোগ্য বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাকতে পারে, যা দিয়ে এই এফ-১৫ বিমানটি ভূপাতিত করা সম্ভব।
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘নরক নামিয়ে আনা’র হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা হুংকার দিয়েছে তেহরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়েতি...২৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীরা ৪৫ দিনের একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করছে। অস্থায়ী এই যুদ্ধবিরতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই আলোচনার বিষয়ে অবগত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চারটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম...২৬ মিনিট আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে একের পর হুমকি দিয়েই যাচ্ছেন। সর্বশেষ হুমকিতে ট্রাম্প বলেছেন, আগামীকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত তাঁর দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে যদি তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো শান্তিচুক্তিতে পৌঁছাতে না পারে, তবে তিনি ‘পুরো ইরান উড়িয়ে দেবেন’।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্টার সানডেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নজিরবিহীন পোস্ট দিয়েছেন। ওই পোস্টে তিনি হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ভয়াবহ হুমকি ও গালমন্দ করেছেন। তবে পোস্টের শেষ লাইনে বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'৮ ঘণ্টা আগে