Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

গাজামুখী নৌবহরে ইসরায়েলের অভিযানের নিন্দা স্পেন, ব্রাজিল, তুরস্ক ও পাকিস্তানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ত্রাণ নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হওয়া নৌবহর। ছবি: সংগৃহীত
ত্রাণ নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হওয়া নৌবহর। ছবি: সংগৃহীত

দুর্ভিক্ষকবলিত ফিলিস্তিনের গাজার মানুষের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের নিন্দা জানিয়েছে স্পেন, ব্রাজিল, তুরস্ক ও পাকিস্তান।

গতকাল বুধবার রাত থেকে এখন পর্যন্ত নৌবহরে থাকা ১২টির বেশি যান ভূমধ্যসাগরে আটকে দিয়েছে ইসরায়েল। একই সঙ্গে বহরে থাকা ৩৭টি দেশের দুই শতাধিক অধিকারকর্মীকে আটক করেছে দেশটি। ইসরায়েলিদের হাতে আটক হয়েছেন সুইডিশ অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার জানিয়েছে, নৌবহরের ৪০টি যানের মধ্যে অন্তত ২৪টি গাজা উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহরে ইসরায়েলের অভিযানকে ‘আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন স্পেনের শ্রমমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ইয়োলান্দা দিয়াজ। তিনি অবিলম্বে আটকদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্লুস্কাইয়ে দেওয়া এক পোস্টে দিয়াজ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এখনই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।

এর আগে গতকাল গভীর রাতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে স্পেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, নৌবহরটি ছিল একটি শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বেসরকারি উদ্যোগ। গাজায় যুদ্ধ বন্ধের, ব্যাপক মানবিক সহায়তা প্রবেশের, সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার এবং দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান (ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদে বসবাস) বাস্তবায়নের দাবি জানাতে থাকবে স্পেন।

স্পেনের পাশাপাশি ব্রাজিলও গাজায় মানবিক সহায়তা বহনকারী নৌবহরকে ইসরায়েলি নৌবাহিনীর বাধা দেওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। এই নৌবহরে বেশ কয়েকজন ব্রাজিলের নাগরিক এবং একজন আইনপ্রণেতা আছেন।

ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ব্রাজিল ইসরায়েলি সরকারের সামরিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছে, যা অধিকার লঙ্ঘন করে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন করে। আটককৃতদের নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন ইসরায়েলের।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি নৌবাহিনীর অভিযানের নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে ‘সন্ত্রাসী’ কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছে।

এর আগে এ সপ্তাহের শুরুতে ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা থেকে দেখা গেছে, তুরস্ক, স্পেন, ইতালি ও গ্রিস নৌবহরটির যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ করছিল।

অন্যদিকে ত্রাণবাহী বহরে থাকা বেশ কয়েকটি নৌযানকে ইসরায়েলের বাধা দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এটিকে ‘বর্বরোচিত হামলা’ হিসেবে অভিহিত করেছে পাকিস্তান।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেন, ‘আমরা আশা করি এবং দোয়া করি, ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অবৈধভাবে আটক হওয়া সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। অসহায় ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য সাহায্য বহন করা যেন তাদের অপরাধ ছিল।’

এ ছাড়া গাজাগামী নৌবহরে থাকা জাহাজ আটকানোর ঘটনায় আজ দুপুরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। গাজায় ‘ভয়াবহ মানবিক সংকটের’ নিন্দা জানিয়েছে দেশটি।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, বিষয়টি নিয়ে তারা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে, এ পরিস্থিতির নিরাপদ সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গ্লোবাল ‌সুমুদ ফ্লোটিলা নিয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এতে যুক্ত থাকা কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি।’

তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট আই, আল জাজিরা

বিষয়:

ব্রাজিলগাজা উপত্যকাপাকিস্তানমধ্যপ্রাচ্যআটকঅভিযানঅপরাধতুরস্কইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

ইসরায়েলি সব কূটনীতিককে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ফ্লোটিলার ২৬ নৌযান, অবস্থান ৫০ কিমি দূরে

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

গাজামুখী নৌবহরে ইসরায়েলের অভিযানের নিন্দা স্পেন, ব্রাজিল, তুরস্ক ও পাকিস্তানের

গাজামুখী নৌবহরে ইসরায়েলের অভিযানের নিন্দা স্পেন, ব্রাজিল, তুরস্ক ও পাকিস্তানের

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

৫০ কোটি ডলার পরিশোধ করবে হার্ভার্ড, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর দাবি ট্রাম্পের

৫০ কোটি ডলার পরিশোধ করবে হার্ভার্ড, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর দাবি ট্রাম্পের