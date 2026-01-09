Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে বিক্ষোভ দমনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক। ছবি: সংগৃহীত
জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক। ছবি: সংগৃহীত

ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ফলকার তুর্ক। আজ শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানান, টানা ১৩ দিন ধরে চলা এই বিক্ষোভে প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের খবর তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

ফলকার তুর্ক বলেন, ‘ইরানে দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভের সময় সহিংসতার যে খবর পাওয়া যাচ্ছে—এর মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ও বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের অভিযোগ রয়েছে, তা আমাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে।’

ফলকার তুর্ক জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে। একই সঙ্গে বিক্ষোভ চলাকালে সংঘটিত সব মৃত্যুর ঘটনা দ্রুত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্তের আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে তুর্ক আরও বলেন, যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

এ ছাড়া ইরানে দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মানবাধিকারপ্রধান। তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। একই সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করার কাজ এবং জরুরি ও প্রয়োজনীয় সেবায় মানুষের প্রবেশাধিকারও বাধাগ্রস্ত হয়।

বিষয়:

বিক্ষোভজাতিসংঘইরানসহিংসতা
