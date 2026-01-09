ইরানে বিক্ষোভ দমনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ফলকার তুর্ক। আজ শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানান, টানা ১৩ দিন ধরে চলা এই বিক্ষোভে প্রাণহানি ও সম্পত্তি ধ্বংসের খবর তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে।
ফলকার তুর্ক বলেন, ‘ইরানে দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভের সময় সহিংসতার যে খবর পাওয়া যাচ্ছে—এর মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ও বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের অভিযোগ রয়েছে, তা আমাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে।’
ফলকার তুর্ক জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে। একই সঙ্গে বিক্ষোভ চলাকালে সংঘটিত সব মৃত্যুর ঘটনা দ্রুত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্তের আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।
বিবৃতিতে তুর্ক আরও বলেন, যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
এ ছাড়া ইরানে দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মানবাধিকারপ্রধান। তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। একই সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করার কাজ এবং জরুরি ও প্রয়োজনীয় সেবায় মানুষের প্রবেশাধিকারও বাধাগ্রস্ত হয়।
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৮ বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। একই সঙ্গে নিহত হয়েছেন ১৪ নিরাপত্তা সদস্য; এমন তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ)।১০ মিনিট আগে
কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।৩২ মিনিট আগে
ইরানের বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে অন্তত কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছেন বলে মানবাধিকার সংগঠন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যে জানা গেছে। তবে বৃহস্পতিবার রাতের পর দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়।৩৫ মিনিট আগে
ইউক্রেনজুড়ে কয়েক শ ড্রোন ও কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। এই হামলায় রাজধানী কিয়েভে অন্তত চারজন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনীয় হামলার জবাবেই এই আক্রমণ চালানো হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে