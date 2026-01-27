Ajker Patrika
এক বছরে ৩৭ হাজার ফিলিস্তিনিকে নিজ বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এক বছরেই ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে বাস্তুচ্যুত করেছে ইসরায়েল। ছবি: আনাদোলু

ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে ২০২৫ সালে ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে বাস্তুচ্যুত করেছে ইসরায়েল। অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা নজিরবিহীন মাত্রায় পৌঁছানোর মধ্যে এই সংখ্যা রেকর্ড সর্বোচ্চ। জাতিসংঘ গতকাল সোমবার নতুন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই সতর্কবার্তা দিয়েছে।

তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বাস্তুচ্যুতি ও বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে। তিনি জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তরের (ওসিএইচএ) নতুন একটি প্রকাশনার সময় এই তথ্য দেন।

ডুজারিক বলেন, গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে মোট ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তিনি জানান, এর বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটেছে শরণার্থীশিবিরে চালানো অভিযানের কারণে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলীয় গভর্নরেটগুলোতে (প্রশাসনিক এলাকা) ২০২৫ সালে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ১ হাজার ৮০০ টির বেশি হামলার তথ্য জানিয়েছে ওসিএইচএ। এসব হামলায় প্রাণহানি হয়েছে, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অথবা দুটোই ঘটেছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র বলেন, এটি জাতিসংঘের নথিতে থাকা এক বছরে সর্বোচ্চ হামলার সংখ্যা। একই সঙ্গে এটি টানা নবম বছরের মতো বার্ষিক বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

ইসরায়েলের বামপন্থী সংগঠন পিস নাউয়ের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম তীরজুড়ে অবৈধ বসতি ও আউটপোস্টে পাঁচ লাখের বেশি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী বসবাস করছে। এ ছাড়া অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে নির্মিত বসতিগুলোতে আরও আড়াই লাখ বসতি স্থাপনকারী রয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফিলিস্তিনি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি বাহিনী ও অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হাতে অন্তত এক হাজার ১০৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ সময় প্রায় ১১ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন এবং ২১ হাজার ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়েছে।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) এক ঐতিহাসিক মতামতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দখলদারিকে অবৈধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আদালত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম থেকে সব বসতি প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়।

এদিকে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকেই গাজায় ৪৮০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে গত দুই বছরের যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৬৫৭ জনে এবং আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৯ ছাড়িয়েছে।

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যজাতিসংঘফিলিস্তিনইসরায়েল
