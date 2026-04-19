আমাদের সেনারা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলা করবে: ইরানি সেনাপ্রধান

দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ইরানি সেনারা ‘শেষ নিশ্বাস’ পর্যন্ত লড়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করেছেন দেশটির সেনাপ্রধান আমির হাতামি। আজ রোববার এক বিবৃতিতে তিনি জানান, স্থল, আকাশ ও সমুদ্র—তিন বিভাগেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তেহরান যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।
আমির হাতামি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য শাখার সঙ্গে সমন্বয় করে সেনাবাহিনী যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত’ নিতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, একই সঙ্গে ইরান তাদের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখছে।
সেনাপ্রধানের মতে, ইরানি সেনারা ‘জিহাদ’ ও আত্মত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তিনি বলেন, ‘আমাদের সেনারা তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ সেনাদের এই মানসিক শক্তিই তাঁদের রণক্ষেত্রে অপরাজেয় করে তুলেছে বলে তিনি দাবি করেন।
শত্রুপক্ষকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে হাতামি বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক সেনার আঙুল এখন ট্রিগারে রয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।’
ইরানের সঙ্গে চলমান সংকট নিরসন ও একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আগামীকাল সোমবার একটি উচ্চপর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধিদল পাকিস্তান যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
হামলার সময় থেকে শুরু করে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা—সব ক্ষেত্রেই এসব জুয়াড়ির বাজি ছিল অবিশ্বাস্য রকমের নির্ভুল। এই ‘অলৌকিক’ সাফল্যের নেপথ্যে গোপন তথ্য পাচার বা ইনসাইডার ট্রেডিং জড়িত কি না, তা নিয়ে এখন তোলপাড় শুরু হয়েছে মার্কিন আইনসভা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের তেল শোধনাগারগুলো সীমিত পরিমাণ ইরানি তেল কিনছে। আর এই ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা ইরানকে চীনা ইউয়ানে অর্থ পরিশোধ করছে। মূলত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে শিথিল থাকার সুযোগেই ভারত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এসব লেনদেন পরিচালিত হচ্ছে আইসিআইসিআই২ ঘণ্টা আগে
বর্তমান হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন দেশটির সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদী। দীর্ঘদিন পর ভারতের কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে