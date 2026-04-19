ইরান ইস্যুতে আলোচনার জন্য সোমবার পাকিস্তান যাচ্ছে মার্কিন প্রতিনিধিদল: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ২৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানের সঙ্গে চলমান সংকট নিরসন ও একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আগামীকাল সোমবার একটি উচ্চপর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধিদল পাকিস্তান যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ রোববার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কথা বলেন।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে পাকিস্তান। ট্রাম্পের এই ঘোষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে, আগামী বুধবার (২২ এপ্রিল) দুই সপ্তাহের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার আগেই একটি কূটনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে চাইছে ওয়াশিংটন। এর আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান টানা তিন দিন ধরে তেহরানে ইরানি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, যা এই আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের ইসলামাবাদে প্রথম দফার আলোচনায় বসে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল। তবে ওই আলোচনা ব্যর্থ হয়।

