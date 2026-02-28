যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার প্রধান লক্ষ্য খামেনিসহ শীর্ষ নেতারা, সবাই অক্ষত আছেন—জানাল ইরান

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা ভয়াবহ সংঘাতে রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের এই যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।
তবে হামলার সময় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তেহরানে ছিলেন না। নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে আগেই একটি গোপন ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ইরানি গণমাধ্যমগুলো।
এদিকে, ইরান সরকারের আরেকটি ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, এই সিরিজ হামলায় ইরানের শক্তিশালী রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার এবং উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। তবে নিহতের সঠিক সংখ্যা বা তাঁদের নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের মাঝে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের হরমুজগান প্রদেশে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে মিনাব শহরে ‘শাজারেয়ে তাইয়্যেবাহ’ নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলা২২ মিনিট আগে
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে তেহরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের জের ধরে দেশটিতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। বছরের পর বছর ধরে চলা এই উত্তেজনা এখন এক ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নিয়েছে।৩০ মিনিট আগে
ইরানজুড়ে চলমান সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, তারা পশ্চিম ইরানজুড়ে কয়েক শ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই ব্যাপক বি১ ঘণ্টা আগে