Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার প্রধান লক্ষ্য খামেনিসহ শীর্ষ নেতারা, সবাই অক্ষত আছেন—জানাল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার প্রধান লক্ষ্য খামেনিসহ শীর্ষ নেতারা, সবাই অক্ষত আছেন—জানাল ইরান
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা ভয়াবহ সংঘাতে রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের এই যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে।

তবে হামলার সময় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তেহরানে ছিলেন না। নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে আগেই একটি গোপন ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ইরানি গণমাধ্যমগুলো।

এদিকে, ইরান সরকারের আরেকটি ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, এই সিরিজ হামলায় ইরানের শক্তিশালী রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার এবং উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। তবে নিহতের সঠিক সংখ্যা বা তাঁদের নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত

কেন ইরানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

কেন ইরানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল

ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের

ইরানে শত শত সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি ইসরায়েলের