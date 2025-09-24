Ajker Patrika
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজবহরে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ, মাথার ওপর উড়ছে ড্রোন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ৩৬
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’য় ফের হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ছবি: সংগৃহীত
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’য় ফের হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বুধবার রাতে সুমুদ ফ্লোটিলার আশপাশে ১১টি বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গেছে। এখনো জাহাজগুলোর ওপর ইসরায়েলি ড্রোন উড়ছে বলে জানিয়েছেন জাহাজে থাকা অধিকারকর্মীরা।

এক্স হ্যান্ডলে ব্রাজিলীয় অধিকারকর্মী থিয়াগো আভিলা জানিয়েছেন, রাত ১২টায় প্রথম বিস্ফোরণ শুনতে পান তাঁরা। এরপর ভোর ৫টা পর্যন্ত টানা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। সময়ের সঙ্গে বিস্ফোরণের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

সুমুদ ফ্লোটিলার উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, চলমান হামলায় বহরের ৯টি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। ড্রোন তৎপরতার মধ্যেই নৌবহরের যাত্রা অব্যাহত আছে। সুমুদ ফ্লোটিলার তথ্যমতে, অন্তত ছয়টি জাহাজে স্টান গ্রেনেড আঘাত হেনেছে। তবে, কোনো হতাহত বা বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এখনো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে জেফিরো নামের একটি জাহাজের দড়ি-নেট বা রিগিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউলারা নামের আরেকটি জাহাজে অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানেও কোনো আহতের ঘটনা ঘটেনি, ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

তিউনিসিয়া, গ্রিস ও অন্যান্য দেশ থেকে যাত্রা শুরু করার পর সুমুদ ফ্লোটিলার বেশির ভাগ জাহাজ এখন একসঙ্গে যাত্রা করছে। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকারের তথ্য অনুযায়ী, তারা বর্তমানে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাহাজে যোগাযোগ করার জন্য যে ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) রেডিও ব্যবহার করা হয়; তা জ্যাম করে সুমুদ ফ্লোটিলার জাহাজগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। সবকিছু উপেক্ষা করে গাজা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

থিয়াগো আভিলা একটি ভিডিও পোস্টে বলেছেন, ‘আমাদের ভয় দেখিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতেই ওরা এসব করছে, তা আমরা জানি। বহুদিন ধরেই ড্রোনগুলো আমাদের মাথার ওপর রয়েছে। এখন সংখ্যায় আরও বাড়ছে। আগের তুলনায় শক্তিশালী হামলা চালাচ্ছে। পুরো বিশ্বই জানে এগুলো কারা করছে। তাই বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানাব, এটি থামাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।’

গ্রেটা থুনবার্গের দলকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করল ইসরায়েলি বাহিনী, গাজার ত্রাণসহ জাহাজ দখলগ্রেটা থুনবার্গের দলকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করল ইসরায়েলি বাহিনী, গাজার ত্রাণসহ জাহাজ দখল

তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা একটি অহিংস মানবিক মিশনে নেমেছি। আমরা একটি মানবিক করিডর খুলতে খাবার এবং ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক আইনে আমাদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। আমরা বিশ্বের বিবেক, যেই বিবেক চুপচাপ খাবারের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগে শিশুদের মৃত্যু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে পারে না। আমরা আমাদের অভিযান চালিয়ে যাব। তবে, আপনাদেরকে আমাদের প্রয়োজন। আপনারা জেগে উঠুন। নিজেদের সরকারকে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চাপ দিন।’

এর আগে গত জুনে ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে দলবল নিয়ে গাজার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ। ওই জাহাজেও একাধিকবার হামলা চালানোর হুমকি দেয় ইসরায়েল। পরে, গ্রেটা থুনবার্গসহ জাহাজে থাকা অন্য অধিকারকর্মীদের অপহরণ করে ফেরত পাঠানো হয়।

গাজা উপত্যকাজাহাজমধ্যপ্রাচ্যঅবরোধত্রাণইসরায়েল
