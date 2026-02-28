নাগরিকদের তেহরান ছাড়তে বলল ইরান

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ রাজধানী তেহরানের বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। দেশের চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, পরিস্থিতির কারণে আপনারা যতটা সম্ভব শান্ত থেকে এবং সক্ষম হলে অন্য স্থান ও শহরে ভ্রমণ করুন। তবে ঠিক কী ধরনের পরিস্থিতির কারণে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি।
সরকারি নিরাপত্তা সংস্থার এ নির্দেশনার পর রাজধানীজুড়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অনেক বাসিন্দা শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
এদিকে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের আতঙ্কিত না হয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তবে নতুন করে কোনো বিধিনিষেধ বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি।
পরিস্থিতির পরবর্তী অগ্রগতি জানতে নাগরিকদের সরকারি নির্দেশনার প্রতি নজর রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের মাঝে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের হরমুজগান প্রদেশে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে মিনাব শহরে ‘শাজারেয়ে তাইয়্যেবাহ’ নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলা২২ মিনিট আগে
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে তেহরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের জের ধরে দেশটিতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। বছরের পর বছর ধরে চলা এই উত্তেজনা এখন এক ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নিয়েছে।৩০ মিনিট আগে
ইরানজুড়ে চলমান সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, তারা পশ্চিম ইরানজুড়ে কয়েক শ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই ব্যাপক বি১ ঘণ্টা আগে