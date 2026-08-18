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মধ্যপ্রাচ্য

বাশার আল-আসাদের আরেক চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৩৪
বাশার আল-আসাদের আরেক চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড
ওয়াসিম আল-আসাদ। ছবি: আল জাজিরা

সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত শাসক বাশার আল-আসাদের এক চাচাতো ভাই ওয়াসিম আল-আসাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দেশটির প্রায় ১৪ বছরব্যাপী যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার দামেস্কের চতুর্থ ফৌজদারি আদালত এই রায় দেন। আদালত ওয়াসিম আল-আসাদকে পূর্বপরিকল্পিত হত্যা, নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। সিরিয়ার যুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে সাবেক আসাদ সরকারের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেওয়া ধারাবাহিক রায়ের সর্বশেষটি হলো এই রায়।

এর আগে গত সপ্তাহে একই দামেস্ক আদালত বাশার আল-আসাদ, তাঁর ভাই মাহের আল-আসাদ এবং চাচাতো ভাই আতেফ নাজিবকে হত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেন।

বাশার আল-আসাদ ও তাঁর স্বজনদের বিরুদ্ধে দেওয়া এই রায়ই হলো অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের আমলে দ্বিতীয় এমন রায়। চলতি বছর থেকেই সাবেক সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করেছে দেশটির নতুন কর্তৃপক্ষ। আদালতে বক্তব্য দেওয়া বিচারক আল-আরিয়ান বলেন, সাক্ষীদের জবানবন্দিতে সাবেক সিরীয় প্রেসিডেন্টের অপরাধগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ছিলেন এসব অপরাধের ক্ষেত্রে ‘সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী’ এবং অপরাধ সংঘটনে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছিলেন।

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক থেকে আল জাজিরার প্রতিবেদক ওবাইদা হিত্তো বলেন, আজকের এই রায় ‘সিরীয় জনগণের মধ্যে অনেকটা স্বস্তি নিয়ে আসবে’ এবং এটি তাদের ‘ক্ষত নিরাময়ের প্রক্রিয়ায়’ ভূমিকা রাখবে। হিত্তো বলেন, ‘তারা দীর্ঘদিন ধরে এই দিনের অপেক্ষায় ছিল। যারা তাদের সন্তানদের নির্যাতন করেছে, তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়গুলো ধ্বংস করেছে, সেই ব্যক্তিদের এসব অপরাধের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনা হবে, এটাই তারা দেখতে চায়।’

হিত্তো আরও বলেন, আল-আসাদের শাসনামলে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অন্যদের ক্ষেত্রেও এই রায় একটি শক্তিশালী আইনি নজির তৈরি করবে। আল জাজিরার ওসামা বিন জাভাইদ বলেন, ‘সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের মানুষ শুধু আল-আসাদের জন্য নয়, বরং তার শাসনামলের সেই সব জল্লাদের জন্যও ন্যায়বিচার চায়।’

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাশার আল-আসাদ ও তাঁর চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ডমানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাশার আল-আসাদ ও তাঁর চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

হিত্তো আরও বলেন, আল-আসাদের শাসনামলে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত অন্যদের ক্ষেত্রেও এই রায় একটি শক্তিশালী আইনি নজির তৈরি করবে। আল জাজিরার ওসামা বিন জাভাইদ বলেন, ‘সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের মানুষ শুধু আল-আসাদের জন্য নয়, বরং তার শাসনামলের সেই সব জল্লাদের জন্যও ন্যায়বিচার চায়।’

বিষয়:

বাশার আল আসাদসিরিয়াআদালতগৃহযুদ্ধমৃত্যুদণ্ড
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