ট্রাম্পের মন্তব্যকে বিদ্রূপ করছেন ইরানি কর্মকর্তারা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ইরান। ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানকে ‘নতিস্বীকার’ করার আহ্বান এবং দেশটির পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে নিজের ভূমিকা থাকা উচিত বলে মন্তব্য করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তেহরান। ইরানি কর্মকর্তারা এই দাবিগুলোকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি, বরং এগুলোকে ‘উপহাস’ ও ‘বিদ্রূপ’ করেছেন।
সেন্টার ফর মিডল ইস্ট স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো আব্বাস আসলানি এই পরিস্থিতিকে ইরানের পক্ষ থেকে ‘চরম প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গি’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আসলানি বলেন, ট্রাম্পের এই ধরনের অযৌক্তিক দাবির বিপরীতে ইরান তাদের অবস্থানে অনড় থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
আসলানি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইরান পরিবর্তনের চেয়ে তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সংকেত দিচ্ছে। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, পরবর্তী নেতা নির্বাচন করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ইরানের অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস-এর এখতিয়ার।’
বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েক দিন ধরে তেহরানের কর্মকর্তাদের বক্তব্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা আমেরিকার সঙ্গে কোনো প্রকার আপস বা আলোচনার পথে হাঁটার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। বরং ট্রাম্পের মন্তব্যগুলোকে গুরুত্বহীন মনে করে তারা সেগুলো নিয়ে হাস্যরস করছেন।
আসলানি আরও যোগ করেন, ‘তেহরানের কর্মকর্তাদের শরীরী ভাষায় কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোভাবে সমঝোতা বা নতিস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।’
উল্লেখ্য, ট্রাম্পের এই ধরনের মন্তব্য দুই দেশের মধ্যে আগে থেকেই বিরাজমান উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ইরান বারবারই বলে আসছে যে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপ তারা বরদাশত করবে না।
