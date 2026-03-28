মধ্যপ্রাচ্য

দুবাইয়ে ইউক্রেনীয় অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের গুদামে ইরানের হামলার দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: তাসনিম নিউজের সৌজন্যে

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ইউক্রেনের অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম সংরক্ষণের একটি গুদামে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। এতে অন্তত ২১ জন ইউক্রেনীয় নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইরানি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ শনিবার ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের এক মুখপাত্র জানান, দুবাইয়ে অবস্থানরত মার্কিন কমান্ডার ও সেনাদের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার পাশাপাশি ইউক্রেন-সম্পর্কিত অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের একটি গুদাম লক্ষ্য করে ‘হাইব্রিড’ সামরিক অভিযান চালানো হয়।

তিনি দাবি করেন, আইআরজিসির অ্যারোস্পেস ফোর্স ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে গুদামটি ধ্বংস করা হয়েছে। ওই স্থানে ২১ জন ইউক্রেনীয় উপস্থিত ছিলেন বলেও জানান তিনি। তবে ওই ইউক্রেনীয়দের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই বলে উল্লেখ করে মুখপাত্র বলেন, ‘তারা নিহত হয়ে থাকতে পারেন।’

তবে তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, তারা বিষয়টির সত্য-মিথ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র বা ইউক্রেনের পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে ইরানে হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। প্রথম দিনের হামলায় ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। তখন থেকে এখনো ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা অব্যাহত রয়েছে। জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে।

