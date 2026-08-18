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মধ্যপ্রাচ্য

গাজা দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপনের আহ্বান ইসরায়েলি মন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজা দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপনের আহ্বান ইসরায়েলি মন্ত্রীর
ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ গত রোববার দেশটির প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি গাজা উপত্যকা পুরোপুরি দখল করার জন্য ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার কথাও বলেছেন।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুসালেম পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের সদেরোত শহরে অবস্থিত ধর্মীয় উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সদেরোত ইয়েশিভার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্মতরিচ এই আহ্বান জানান। ইয়েশিভার প্রধান রাবি ডেভিড ফেন্ডেল এবং সদেরোতের মেয়র আলোন দাভিদির উপস্থিতিতে স্মতরিচ এ বক্তব্য দেন। তার এই বক্তব্যের আগে গাজায় হামাসের সদস্যদের লক্ষ্য করে দিন ও রাতজুড়ে হামলা চালানো হয়। একই সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হামাসকে নিরস্ত্র করার ১৫ দফা পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা চলছিল।

নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে ইয়েশিভার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে স্মতরিচ বলেন, ‘ইসরায়েলকে গাজার দায়িত্ব নিতে হবে। গাজা পুরোপুরি দখল করতে হবে, সেখানে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ইহুদি বসতি স্থাপন করতে হবে।’ স্মতরিচ বলেন, গাজায় ইহুদি বসতি না থাকলে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তাঁর ভাষায়, ‘সময়ের সঙ্গে প্রমাণ হয়েছে, যেখানে বসতি আছে, সেখানে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা থাকে। আর যেখানে বসতি নেই, সময়ের সঙ্গে সেখানে সেনাবাহিনীও থাকে না, নিরাপত্তাও থাকে না।’

স্মতরিচ গাজার বাসিন্দাদের স্বেচ্ছায় গাজা ছেড়ে চলে যাওয়াকে উৎসাহিত করার পক্ষেও কথা বলেন। ইসরায়েলের ডানপন্থী রাজনৈতিক মহলে এই প্রস্তাবটি বেশ জনপ্রিয়। গাজা নিয়ে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনারও সমালোচনা করেন তিনি। ওই পরিকল্পনায় গাজার নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের কথা বলা হয়েছে।

স্মতরিচ শিক্ষার্থীদের বলেন, ‘আমাদের হয়ে কাজটি করে দেওয়ার মতো কেউ পৃথিবীতে নেই। এমন কোনো দেশ নেই, যারা নিজেদের সেনাদের পাঠাবে, তাদের রক্ত ঝরাবে এবং জোর করে হামাসকে নিরস্ত্র করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলে আসছি: হয় আমরা, নয় তারা।’

স্মতরিচ বলেন, ‘হয় ইসরায়েল সাহসের সঙ্গে গাজা শাসন করবে এবং পুরো বিশ্বকে বলবে, ‘আমরা আমাদের সীমান্তে ২০ লাখ, অথবা ১৮ লাখ নাৎসিকে বসবাস করতে দেব না, যারা আমাদের শহর ও আমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।’ অথবা গাজায় সন্ত্রাসের শাসন চলবে।’ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্যের শেষদিকে স্মতরিচ আবারও নিজের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, ‘দখল, সামরিক সরকার, বসতি স্থাপন।’

গাজা উপত্যকা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সদেরোত শহরটি হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওই হামলার সময় কয়েক ডজন বেসামরিক নাগরিক এবং বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা ও সেনা নিহত হন। হামলার পর সদেরোত পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। শুরুতে শহরের অনেক বাসিন্দা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। পরে তাদের অধিকাংশই সদেরোতে ফিরে আসেন। বর্তমানে শহরটির পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যহামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
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