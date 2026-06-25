Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

ভেনেজুয়েলায় পরপর দুই শক্তিশালী ভূমিকম্প, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ০৮: ১৮
ভেনেজুয়েলায় পরপর দুই শক্তিশালী ভূমিকম্প, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা
ছবি: এএফপি

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সময় বুধবার (বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার ভোর) ভূমিকম্প দুটি আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে প্রথম ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ২। এর ৪০ সেকেন্ড পর আঘাত হানা দ্বিতীয় ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানায়, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মন্টালবান এলাকা থেকে ২৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ওই এলাকায় ভেনেজুয়েলায় বৃহত্তম তেল পরিশোধনাগারগুলোর কয়েকটি অবস্থিত।

উল্লেখ্য, ভেনেজুয়েলায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলের মজুত রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে অর্থনৈতিক সংকটে ধুঁকছে দেশটি। কয়েক মাস আগে মার্কিন বাহিনী অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলা থেকে ধরে এনেছে দেশটির একনায়ক নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁরা বর্তমানে মার্কিন কারাগারে রয়েছেন।

সিএনএন জানায়, ভূমিকম্পের আঘাতে রাজধানী কারাকাসে বেশ কয়েকটি ভবন ধসে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও অনেক ভবন।

বিষয়:

দক্ষিণ আমেরিকাভূমিকম্প
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