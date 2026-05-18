হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘রক্তক্ষয়ী’ পরিণতির হুঁশিয়ারি কিউবার প্রেসিডেন্টের

কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছেন, কিউবার বিরুদ্ধে কোনো সামরিক হামলা হলে তা ‘অকল্পনীয় পরিণতির রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতি’ সৃষ্টি করবে। সোমবার (১৮ মে) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন—কিউবা কোনো দেশের জন্য হুমকি নয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও দেশটির কখনো আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা ছিল না। তবে তিনি অভিযোগ করেন, কিউবা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বহুমাত্রিক আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে।
দিয়াজ-কানেল বলেন, কিউবার আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারকে যুক্তরাষ্ট্র যেন যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে। সাম্প্রতিক সময়ে হাভানা ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন চাপ এবং কিউবার ভয়াবহ জ্বালানি সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।
গত সপ্তাহে কিউবার জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ার দেওয়া জরুরি তেল সহায়তা শেষ হয়ে গেছে। ফলে দেশজুড়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট আরও বাড়তে পারে। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, বড় দুটি শিপিং কোম্পানি হাপাগ-লয়েড ও সিএমএ সিজিএম ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন বিধিনিষেধ মেনে কিউবার সঙ্গে পণ্য পরিবহন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এতে খাদ্য সংকট আরও তীব্র হতে পারে।
সিএনএন জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে কৃষি খাতের দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে কিউবা এখন চিনি, কফি ও তামাকের মতো ঐতিহ্যবাহী পণ্যও আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে ট্রাম্প সম্প্রতি বারবার কাস্ত্রো শাসনের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘কিউবা একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত তাদের আমাদের কাছেই আসতে হবে।’
খবরে বলা হয়েছে, কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করছে যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। তবে ট্রাম্প এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য না করে বিচার বিভাগকে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা বলেছেন।
অন্যদিকে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ বলেছেন, দেশটির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক আগ্রাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে পরিবেশ তৈরি করছে। তিনি দাবি করেন, কিউবার জনগণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধকে বৈধতা দিতেই নানা অজুহাত দাঁড় করানো হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে কিউবার সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক বাড়ছে। দেশটির সিভিল ডিফেন্স বিভাগ সম্প্রতি সম্ভাব্য সামরিক হামলার সময় কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে, সে বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। জরুরি খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ ব্যাগ প্রস্তুত রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকার শিরোনাম, ‘রক্ষা করো, প্রতিরোধ করো, টিকে থাকো এবং জয়ী হও।’
যুক্তরাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘ম্যারিড অ্যাট ফার্স্ট সাইট ইউকে’ ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ ও নজিরবিহীন বিতর্ক। ‘চ্যানেল ফোর’-এর এই জনপ্রিয় শো-তে অংশ নেওয়া দুই কনে অভিযোগ করেছেন, অন-স্ক্রিন স্বামীদের দ্বারা তাঁরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
আমেরিকায় সাধারণত প্রায় ৫০ শতাংশ নথিপত্রহীন অভিবাসী পরিবার নিয়মিত কর রিটার্ন দাখিল করে থাকে। ইনস্টিটিউট অন ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসির তথ্য অনুযায়ী, কেবল ২০২২ সালেই এই নথিপত্রহীন অভিবাসীরা মার্কিন সরকারকে ৯৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার কর দিয়েছিলেন।৩ ঘণ্টা আগে
গত ১৩ মে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটি জরুরি পাবলিক নোটিশ জারি করা হয়। ১৯৫০ সালের ‘বেঙ্গল অ্যানিমেল স্লটার কন্ট্রোল অ্যাক্ট’ এবং ২০১৮ সালের কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়কে হাতিয়ার করে এই নতুন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে...৬ ঘণ্টা আগে
গত বছর পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে এই কৌশলগত দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তির পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলি গোপন রাখা হলেও উভয় দেশই স্বীকার করেছে, যেকোনো এক পক্ষ আক্রান্ত হলে অপর পক্ষ তার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে বাধ্য থাকবে।৭ ঘণ্টা আগে