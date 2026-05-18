Ajker Patrika
ইউরোপ

‘ম্যারিড অ্যাট ফার্স্ট সাইট ইউকে’ শো-তে ধর্ষণের অভিযোগ, সম্প্রচার বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘ম্যারিড অ্যাট ফার্স্ট সাইট ইউকে’ শো-তে ধর্ষণের অভিযোগ, সম্প্রচার বন্ধ
ছবি: বিবিসি

যুক্তরাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘ম্যারিড অ্যাট ফার্স্ট সাইট ইউকে’ ঘিরে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ ও নজিরবিহীন বিতর্ক। ‘চ্যানেল ফোর’-এর এই জনপ্রিয় শো-তে অংশ নেওয়া দুই কনে অভিযোগ করেছেন, অন-স্ক্রিন স্বামীদের দ্বারা তাঁরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া তৃতীয় এক নারী তাঁর অন-স্ক্রিন সঙ্গীর বিরুদ্ধে জোরপূর্বক যৌন অসদাচরণের অভিযোগ এনেছেন। বিবিসির অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান ‘প্যানোরামা’র কাছে নারীদের এই বিস্ফোরক জবানবন্দি প্রকাশের পর সোমবার (১৮ মে) বিকেলে ‘চ্যানেল ফোর’ কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত স্ট্রিমিং এবং লিনিয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে এই অনুষ্ঠানের সব পর্ব ও সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

‘ম্যারিড অ্যাট ফার্স্ট সাইট ইউকে’ রিয়্যালিটি শো-তে মূলত হাজার হাজার অবিবাহিত তরুণ-তরুণী এই অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। পরে শো-এর সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা আবেদনকারীদের ব্যাকগ্রাউন্ড, ব্যক্তিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো যাচাই করে একে অপরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গী বাছাই করেন। এভাবে এই শো-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন নারী-পুরুষের জোড়া তৈরি করা হয়।

আইনগতভাবে এই বিয়েগুলো বৈধ নয়। এটি মূলত একটি প্রতীকী বা নকল বিয়ে। তবে তবে প্রতিযোগীরা এটিকে আসল বিয়ের মতোই গুরুত্ব দিয়ে খেলেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই তাঁদের একটি বিলাসবহুল জায়গায় হানিমুনে পাঠানো হয়। হানিমুন থেকে ফিরে এসে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে একসঙ্গে থাকা শুরু করেন। এই সময় তাঁদের বাইরের জগতের (যেমন-পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা মোবাইল ফোনের ব্যবহার) সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ক্যামেরার সামনে ২৪ ঘণ্টা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ঝগড়া, ভালোবাসা ও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ফুটিয়ে তোলা হয়।

এই শো নিয়ে প্রথম অভিযোগকারী হলেন লিজি (নিরাপত্তার স্বার্থে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)। তিনি জানান, অনুষ্ঠানের ‘হানিমুন’ চলাকালীনই তাঁর অন-স্ক্রিন স্বামী হিংস্র আচরণ শুরু করেন। অফ-ক্যামেরায় তিনি লিজির ওপর অ্যাসিড হামলার হুমকিও দেন। লিজি অভিযোগ করেন, এক রাতে তাঁর অন-স্ক্রিন স্বামী বলেন, ‘তুমি না বলতে পারো না, তুমি আমার স্ত্রী’ এবং লিজি বারবার বাধা দেওয়ার পরও তাঁকে জোর করে ধর্ষণ করা হয়। লিজি ভয়ে জমে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন প্রোডাকশন টিমকে দেখান, যার ছবি প্যানোরামা যাচাই করেছে।

দ্বিতীয় ভুক্তভোগী ‘ক্লোই’ জানান, শো-এর সম্প্রচারের আগেই তিনি চ্যানেল ফোর এবং প্রযোজনা সংস্থা ‘সিপিএল’-কে তাঁর ধর্ষণের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে তাঁর ওপর যৌন নিপীড়ন চালানো হয় এবং পরবর্তীতে সম্মতি না থাকার পরও অন-স্ক্রিন স্বামী তাঁর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন। ক্লোই জানান, বাধা দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গী উল্টো রাগ করে বলেন, ‘তুমি আমাকে একজন ধর্ষকের মতো অনুভূতি দিচ্ছ।’ কিন্তু এই গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও ক্লোই-এর পর্বগুলো টেলিভিশনে প্রচার করে ‘চ্যানেল ফোর’। এটি পরবর্তীতে ক্লোইকে মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত করে যে তিনি আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন।

অভিযোগকারী তৃতীয় নারী এই শো-এর ২০২৩ মৌসুমের প্রতিযোগী ও পারফর্মিং আর্টস শিক্ষিকা শুনা ম্যান্ডারসন। ক্যামেরার সামনে এসে তিনি জানান, তাঁর অন-স্ক্রিন স্বামী ব্র্যাডলি স্কেলি তাঁর সম্মতি ছাড়াই শারীরিক সম্পর্কের সময় চরম অসদাচরণ (গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের চুক্তি ভঙ্গ) করেছিলেন। পরবর্তীতে শুনা গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং গর্ভপাত করাতে বাধ্য হন। ঘটনা জানার পর সিপিএল ও চ্যানেল ফোর অবশ্য এই জুটিকে শো থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

অভিযোগের জবাবে প্রযোজনা সংস্থা ‘সিপিএল’-এর আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তাদের কল্যাণ ব্যবস্থা অত্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাদের দাবি, লিজি ও ক্লোই শুরুতে এসব ঘটনাকে ‘পারস্পরিক সম্মতিমূলক’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যদিকে, ধর্ষণে অভিযুক্ত দুজন পুরুষ এবং অপর অভিযুক্ত ব্র্যাডলি স্কেলি সমস্ত ধরনের যৌন অসদাচরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তবে চ্যানেল ফোরের বিদায়ী চিফ কনটেন্ট অফিসার ইয়ান কাটজ জানিয়েছেন, অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুতর এবং তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। ইতিমধ্যে চ্যানেল ফোর পুরো বিষয়টির একটি স্বাধীন পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে।

নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা বিখ্যাত সংগঠন ‘উইমেন্স এইড’ এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে। বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, ‘নারীদের প্রতি সহিংসতার কোনো বাছবিচার নেই। এমনকি কোটি মানুষের চোখের সামনে টেলিভিশনেও তা ঘটতে পারে।’

মিডিয়া বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হেলেন উড মনে করেন, বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অবাস্তব ও কৃত্রিম পরিবেশে প্রতিযোগীদের আটকে রাখার ফলেই এই ধরনের ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দশটি মৌসুম ধরে চলা এবং প্রায় ৩০ লাখ দর্শকের প্রিয় এই শো-টির ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারে।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যধর্ষণঅভিযোগটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

সফল ব্যক্তিদের জীবনের দশটি অভ্যাস

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিতে ৪৭৯ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব হারাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিতে ৪৭৯ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব হারাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

পশ্চিমবঙ্গে এবার কোরবানির কড়া নিয়ম, বিপাকে হিন্দু গরু ব্যবসায়ীরা

পশ্চিমবঙ্গে এবার কোরবানির কড়া নিয়ম, বিপাকে হিন্দু গরু ব্যবসায়ীরা

সৌদি আরবে যুদ্ধবিমানসহ ৮ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে পাকিস্তান

সৌদি আরবে যুদ্ধবিমানসহ ৮ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে পাকিস্তান

ইমাম-পুরোহিতদের সরকারি ভাতা বন্ধের সিদ্ধান্ত শুভেন্দু সরকারের

ইমাম-পুরোহিতদের সরকারি ভাতা বন্ধের সিদ্ধান্ত শুভেন্দু সরকারের