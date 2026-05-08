বিজেপি সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিমান বসু, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেন ইমন

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বামফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী) চেয়ারম্যান বিমান বসু ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসতে চলেছেন কোনো বিজেপি নেতা। এই ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলতে আয়োজনে কোনো কমতি রাখছে না গেরুয়া শিবির। আগামীকাল শনিবার (৯ মে) রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই বর্ণাঢ্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এই রাজকীয় আয়োজনে আমন্ত্রিতদের তালিকায় কারা থাকছেন, তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে চলছে ব্যাপক গুঞ্জন।

শনিবারের এই শপথ অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এ ছাড়া বিজেপি শাসিত ২১টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের একাধিক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রাখতে বিরোধী শিবিরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বামফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী) চেয়ারম্যান বিমান বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি প্রথা অনুযায়ী বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদেরও এই শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এবারের নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই ‘বাঙালিয়ানা’র ওপর বিশেষ জোর দিয়ে আসছিল বিজেপি। কাকতালীয়ভাবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণের দিনটি পড়েছে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। তাই শপথের মূল মঞ্চে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে পারেন। এ ছাড়া বাংলার বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক জগতের একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মূল শপথমঞ্চের পাশেই বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শনিবার ব্রিগেডের এই শপথমঞ্চে নতুন মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য শপথ নিতে পারেন। সূত্রমতে, নতুন মন্ত্রিসভার যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তা চূড়ান্ত করার আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছেন অমিত শাহ। নতুন মন্ত্রিসভায় কার কার জায়গা হচ্ছে, তা নিয়ে বিজেপির জয়ী বিধায়কদের মধ্যে এখন টানটান উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

