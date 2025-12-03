Ajker Patrika
ভারত

কমান্ডো, স্নাইপারসহ পুতিনের জন্য ভারতে ৫ স্তরের নিরাপত্তাবলয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৮
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন ভারত সফর উপলক্ষে নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মী, ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) সেরা কমান্ডো, স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) মনিটরিংসহ সব মিলিয়ে একটি পাঁচ-স্তরীয় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামীকাল সন্ধ্যায় পুতিনের দিল্লি পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাল পৌঁছানোর পরই প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেবেন। পরদিন শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। এরপর তিনি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন। পরে হায়দরাবাদ হাউসে শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারত মণ্ডপমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া নৈশভোজেও পুতিন অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

পুতিনের এমন ব্যস্ত সফরসূচির মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাশিয়া থেকে চার ডজনের বেশি শীর্ষ নিরাপত্তাকর্মী আগেভাগে দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। পুতিন ভারতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এই পাঁচ-স্তরীয় নিরাপত্তাবলয় সক্রিয় হবে।

নিরাপত্তার ভেতরের স্তরগুলোর দায়িত্বে থাকবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস। রুশ প্রেসিডেন্ট যখন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে থাকবেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ভারতের স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) কমান্ডোরাও এই ভেতরের নিরাপত্তাবলয়ে যুক্ত হবেন। বাইরের নিরাপত্তা স্তরগুলোতে থাকবেন এনএসজি এবং দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তারা।

ভারত সফরে আসছেন পুতিন—অস্ত্র, জ্বালানিসহ যেসব খাত আলোচনায়ভারত সফরে আসছেন পুতিন—অস্ত্র, জ্বালানিসহ যেসব খাত আলোচনায়

দিল্লি পুলিশ এবং এনএসজি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথভাবে রুশ কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্টের কনভয় যেসব পথ দিয়ে যাবে, সেই রুট স্যানিটাইজ করছেন। পুতিনের নিরাপত্তার জন্য বৃহৎ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে বিশেষ ড্রোন। এগুলো প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য তৈরি কন্ট্রোল রুমে প্রতি মুহূর্তে তাঁর কনভয়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। স্নাইপার—কনভয়ের রুটে মোতায়েন থাকবে একাধিক স্নাইপার। অন্যান্য প্রযুক্তি—জ্যামার, এআই মনিটরিং এবং ফেশিয়াল রিকগনিশন ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে।

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখবেন। এ ছাড়া পুতিন যে হোটেলে উঠবেন এবং যেসব জায়গায় তাঁর যাওয়ার কথা, সেই সব স্থানে রুশ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কড়া তল্লাশি চালাচ্ছেন। তাৎক্ষণিক গন্তব্যের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলোরও তালিকা তৈরি করে স্ক্যান করা হচ্ছে।

পুতিনের নিরাপত্তার একটি বড় আকর্ষণ হলো তাঁর ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সাঁজোয়া বিলাসবহুল লিমুজিন ‘অরাস সেনাট’ (Aurus Senat)। এই গাড়িকে ‘চাকার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গ’ (fortress-on-wheels) বলা হয়। এটি রুশ গাড়ি প্রস্তুতকারক অরাস মোটরসের তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ বিলাসবহুল লিমুজিন। পুতিনের ভারত সফরের জন্য এই অরাস সেনাট লিমুজিন মস্কো থেকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিত এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট এই সেনাট গাড়িতেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে ঘুরেছিলেন।

দিল্লিমস্কোভারতড্রোনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনএআই
এশিয়া

৮০ হাজার মানুষের সামনে শিশুকে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাল তালেবান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানে আবারও জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটিয়েছে তালেবান প্রশাসন। এবার ভয়াবহ এই দৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ১৩ বছরের এক কিশোর। দেশটির খোস্ত প্রদেশের একটি বড় স্টেডিয়ামে প্রায় ৮০ হাজার মানুষের সামনে নিজ পরিবারের খুনিকে গুলি করে হত্যা করতে বাধ্য করা হয় ওই শিশুটিকে। ঘটনাটিকে ‘অমানবিক ও নিষ্ঠুর’ আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ।

তালেবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া অভিযুক্তের নাম মঙ্গল। তিনি নারী, শিশুসহ ওই কিশোরের পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। পরে আফগানিস্তানের তিন ধাপের বিচারব্যবস্থা—নিম্ন আদালত, আপিল আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা দণ্ড কার্যকরের অনুমোদন দেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, শরিয়া আইনের ‘কিসাস’ নীতির আওতায় এই দণ্ড কার্যকর করা হয়। এটি মূলত এক ধরনের প্রতিশোধমূলক শাস্তি, যেমন—‘চোখের বদলে চোখ’।

আদালত জানান, ভুক্তভোগীদের পরিবারকে ক্ষমা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ক্ষমার পথ প্রত্যাখ্যান করে কিসাসের দাবিতে অটল থাকায় মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত হয়।

যেখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে সেই স্টেডিয়ামে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও বাইরে থেকে ধারণ করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে—হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য জড়ো হয়েছেন। এদিন আরও দুজনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও ভুক্তভোগী পরিবারের সব সদস্য উপস্থিত না থাকায় সেগুলো কার্যকর করা হয়নি।

২০২১ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর তালেবানের কঠোর শরিয়া ব্যাখ্যার আওতায় এটি ছিল ১১ তম মৃত্যুদণ্ড। দেশটিতে হত্যা, ব্যভিচার ও চুরির মতো অপরাধে প্রকাশ্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গহানি বা বেত্রাঘাতের প্রচলন রয়েছে। একই সঙ্গে তারা নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনজীবনে অংশগ্রহণ প্রায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে রেখেছে।

এদিকে জাতিসংঘের আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি রিচার্ড বেনেট মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগেই এটি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী, বর্বর এবং নিষ্ঠুর শাস্তি।’ ১৯৯০-এর দশকে তালেবান প্রথমবার যখন ক্ষমতায় ছিল, সেই সময়টিতেও তারা নিয়মিত প্রকাশ্য ফাঁসি, বেত্রাঘাত ও পাথর ছোড়ার শাস্তি দিত।

দুই দশক পর দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তালেবান আবারও প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সূচনা করে। সে সময়ও একটি স্টেডিয়ামে হত্যাকাণ্ডের শিকার এক ব্যক্তির বাবা নিজ হাতে খুনিকে গুলি করেছিলেন।

হত্যাতালেবানশিশুমৃত্যুদণ্ডআফগানিস্তান
এশিয়া

মিয়ানমারে আফিম চাষ বেড়েছে বহুগুণ, সংঘাত ও দারিদ্র্যে চোরাচালানে জড়াচ্ছেন কৃষকেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৯
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

জাতিসংঘ বলছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমারে আফিম চাষ এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংঘাত, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশটির কৃষকেরা অবৈধ বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হওয়ায় গত এক বছরে পপি চাষ ১৭ শতাংশ বেড়েছে।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দমন সংস্থা (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, এ বছর মিয়ানমারে ৫৩ হাজার ১০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে পপি চাষ হয়, যা ২০২৪ সালের ৪৫ হাজার ২০০ হেক্টর থেকে বড় ধরনের বৃদ্ধি। আফগানিস্তানে উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার এখন বিশ্বের প্রধান অবৈধ আফিম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে।

তালেবানের নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ কমেছে: জাতিসংঘতালেবানের নিষেধাজ্ঞার পর আফগানিস্তানে আফিম চাষ কমেছে: জাতিসংঘ

ইউএনওডিসির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি ডেলফিন শানজ এক বিবৃতিতে বলেন, মিয়ানমার এখন এক সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফিম অর্থনীতির যে ব্যাপক বিস্তার দেখা গেছে, তা ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে।

মিয়ানমারে ‘শান্তির ফুল’ পপির কারণে দেশে বাড়ছে উদ্বেগমিয়ানমারে ‘শান্তির ফুল’ পপির কারণে দেশে বাড়ছে উদ্বেগ

২০২১ সালে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার পর মিয়ানমার ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতায় রয়েছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে জান্তা সরকার ২৮ ডিসেম্বর বহুল সমালোচিত সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইউএনওডিসি জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে মিয়ানমারে আফিম চাষ ক্রমাগত বাড়ছে। একই সময়ে আফিমের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় এ প্রবণতা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শান রাজ্যে। এখানে আফিম উৎপাদন ৩২ শতাংশ বেড়েছে। আর চিন রাজ্যে বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ।

তবে দক্ষিণাঞ্চলীয় শান রাজ্যে এই হার ৪৪ শতাংশ। সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই তিন রাজ্যেই সংঘাত চলছে।

ইউএনওডিসির প্রতিবেদনের বিষয়ে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মুখপাত্রের মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল দ্য গার্ডিয়ান, তবে সাড়া মেলেনি।

মিয়ানমারদারিদ্র্যসংঘাতগৃহযুদ্ধকৃষক
লাতিন আমেরিকা

হন্ডুরাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন: এগিয়ে মধ্যপন্থী নাসরাল্লা, ট্রাম্প তুলেছেন কারচুপির অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। ছবি: সিসি আর্কাইভ
মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রেসিডেন্টপ্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। ছবি: সিসি আর্কাইভ

হন্ডুরাসে চলছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব ও জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যে লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির প্রার্থী সালভাদর নাসরাল্লা। তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী নাসরি আসফুরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন পেয়েও লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছেন। যদিও তাঁদের মধ্যকার ব্যবধান বেশি নয়। অন্যদিকে শাসকপক্ষের প্রার্থী বামপন্থী লিব্রে পার্টির রিক্সি মনকাদা অনেকটাই পিছিয়ে আছেন।

নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৬৮% ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে নাসরাল্লা পেয়েছেন ৪০.১৩% ভোট এবং আসফুরা পেয়েছেন ৩৯.৭১ %। এই দুইজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৯ হাজার ১২৯ ভোট। অথচ সোমবারের প্রাথমিক ফলাফলে আসফুরাই প্রায় ৫০০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। আর রিক্সি পেয়েছেন ১৯.০৯% ভোট।

ফল প্রকাশে বিলম্ব নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিস্টেমে সমস্যা হওয়ায় প্রায় ২০% ভোট গণনা করা যাচ্ছে না। এ সময় ট্রাম্প ভোট কারচুপির অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, ফলাফল পরিবর্তন হলে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।

গত সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে এক পোস্টে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ‘হন্ডুরাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। যদি তারা তা করে, কঠোর মূল্য দিতে হবে! হন্ডুরাসের জনগণ ৩০ নভেম্বর বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়েছে।’

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নাসরাল্লা ও আসফুরা দুজনের ভোটই ৪০%-এর নিচে। দুজনের ভোট হাতে গণনা করতে হবে। গণনার তথ্য এখন থেকে সরাসরি গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রকাশ করা হবে।

তারা আরও জানায়, প্রাথমিক দ্রুত গণনার সিস্টেমে সমস্যা হয়েছিল এবং তাদের ওয়েবসাইটও বেশিরভাগ সময় বন্ধ ছিল। এতে কারচুপির আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

আরও দুই মিত্র হারালেন মাদুরো, লাতিনে ভেনেজুয়েলার পাশে এখন কারাআরও দুই মিত্র হারালেন মাদুরো, লাতিনে ভেনেজুয়েলার পাশে এখন কারা

হন্ডুরাসের নির্বাচনে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিওমারা কাস্ত্রোর স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল জেলায়া। তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, এটি মনকাদার নির্বাচনী প্রচেষ্টা রোধ করার একটি চেষ্টা। হন্ডুরাসের জনগণ গণতন্ত্র রক্ষায় দাঁড়াবে বলে আশা করছি।

তিনি আরও লেখেন, ‘আমরা যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি, আমরা সক্রিয়। আমরা দেশপ্রেমিক এবং কেউ হার মানে না।’

সোমবার সন্ধ্যায় মনকাদা বলেন, নির্বাচন এখনো শেষ হয়নি। অন্য দলগুলো ভোট প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়াও নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান তিনি।

এদিকে ভোট গণনার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মার্কিন ফেডারেল রেকর্ড বলছে, গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার থেকে মুক্তি পান হন্ডুরাসের জাতীয় পার্টির সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অর্লান্ডো হার্নান্দেজ। মাদক পাচার ও অস্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগে ৪৫ বছরের সাজা হয়েছিল তাঁর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তাঁকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করে যে হার্নান্দেজকে ক্ষমা করা হয়েছে।

ট্রাম্প আসফুরার পক্ষ নিয়ে বলেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করবেন ৬৭ বছর বয়সী আসফুরা। এ সময় মনকাদাকে ‘কমিউনিস্ট’ বলে অভিহিত করেন তিনি। অন্যদিকে নাসরাল্লাকেও ‘বর্ডারলাইন কমিউনিস্ট বলে আখ্যা দেন তিনি।

তবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন ৭২ বছর বয়সী টেলিভিশন উপস্থাপক নাসরাল্লা। প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রোর অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবার দুর্নীতি দমন ও আইনশৃঙ্খলা ফেরানোর অঙ্গীকার নিয়ে প্রেসিডেন্ট হতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন নাসরাল্লা।

প্রেসিডেন্টনির্বাচনডোনাল্ড ট্রাম্প
ভারত

দিল্লির বায়ুদূষণে দমবন্ধের জোগাড়: ৩ বছরে হাসপাতালে ভর্তি ২ লক্ষাধিক শ্বাসতন্ত্রের রোগী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দিল্লির ছয়টি সরকারি হাসপাতালে দুই লাখের বেশি তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী নথিভুক্ত হয়েছে। সে সময় ৩০ হাজারের বেশি রোগীকে শ্বাসজনিত অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ নতুন নয়; বিশেষত শীতকালে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে পড়ে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (যা বিভিন্ন ধরনের দূষণকারী কণা পরিমাপ করে) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত সীমার ২০ গুণের বেশি অবস্থানে রয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, দিল্লির বায়ুদূষণের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। কারখানা থেকে কার্বন নিঃসরণ, যানবাহনের ধোঁয়া, তাপমাত্রা কমে যাওয়া, বাতাসের গতি হ্রাস পাওয়া এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোয় ফসলের খড় পোড়ানোর মতো বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে রাজধানী শহরের দূষণ বাড়ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির ছয়টি প্রধান হাসপাতালে নথিভুক্ত তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী ২০২২ সালে ছিল ৬৭ হাজার ৫৪ জন, ২০২৩ সালে ৬৯ হাজার ২৯৩ এবং ২০২৪ সালে ৬৮ হাজার ৪১১ জন।

ভারত সরকার পার্লামেন্টে জানিয়েছে, তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে এখান থেকে নিশ্চিত বলা যায় না, দূষণই এর প্রত্যক্ষ কারণ।

গত এক দশকে শীতকালে বহুবার দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০-এর মাত্রা ছাড়িয়েছে।

গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদন বলা হয়, বিষাক্ত বাতাসে দিল্লি ও এর আশপাশের হাসপাতালগুলোয় অসুস্থ শিশুদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে।

দিল্লিবায়ুদূষণবিবিসিহাসপাতাল
