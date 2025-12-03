স্মার্টফোনে সরকারি অ্যাপ: অ্যাপলের হুমকির পর পিছু হটল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
স্মার্টফোন প্রস্তুতকারকদের নতুন ফোনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক করার আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত। এই আদেশের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। ভারত সরকার জানিয়েছে, অ্যাপটি ডাউনলোড করা ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় (২৪ ঘণ্টায় ৬ লাখের বেশি এবং মোট ১ দশমিক ৪ কোটি ব্যবহারকারী) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার আরও জানায়, প্রি-ইনস্টলের বাধ্যতামূলক নির্দেশটি ‘এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতেই’ জারি করা হয়েছিল।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপল ভারত সরকারের এই নির্দেশনা মানতে রাজি ছিল না। তারা এই আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলেও জানা গেছে।
গত সপ্তাহে জারি হওয়া ও গত সোমবার জনসমক্ষে আসা এই আদেশে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারকদের ৯০ দিনের মধ্যে নতুন ফোনগুলোতে ‘সঞ্চার সাথি’ (Sanchar Saathi) নামে একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে বলা হয়েছিল। তবে এর ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে গোপনীয়তা ও নজরদারির বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার এই পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে বলেছিল, এটি হ্যান্ডসেটগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজন। এ ছাড়া এটি চুরি বা হারানো ফোন ট্র্যাক ও ব্লক করতে এবং ব্যবহারকারীর নামে থাকা ভুয়া মোবাইল সংযোগ শনাক্ত করতে সাহায্য করবে।
তবে সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, এই আদেশ নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো স্মার্টফোন জায়ান্টরাও তাদের ফোনগুলোতে অ্যাপটি আগে থেকে ইনস্টল করার নির্দেশনার বিরোধিতা করেছিল।
বিবিসিকে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, কোম্পানিগুলো মনে করছিল, এই নির্দেশনা পূর্ব আলোচনা ছাড়াই জারি করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার নিয়মগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে। তবে আজ সরকার আদেশটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ভারতের টেলিকম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১৪ মিলিয়ন ব্যবহারকারী অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং দৈনিক ২ হাজার জালিয়াতির তথ্য জমা দিয়েছেন। শুধু গতকাল মঙ্গলবারেই ৬ লাখ নতুন ব্যবহারকারী এতে নিবন্ধিত হয়েছেন।
ভারতের যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অ্যাপটি নজরদারির জন্য ব্যবহার হতে পারে বলে ওঠা উদ্বেগ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সঞ্চার সাথি নিরাপত্তা অ্যাপের মাধ্যমে আড়ি পাতা সম্ভবও নয় এবং তা হবেও না। কোনো ব্যবহারকারী চাইলে এটি আন-ইনস্টলও করতে পারবেন।
আদেশ প্রত্যাহারের সরকারি সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাডভোকেসি গ্রুপ স্বাগত জানিয়েছে। ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন নামে একটি অলাভজনক সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, ‘আমরা সরকারের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই, কিন্তু আমরা এখনো এই আইনি আদেশের পূর্ণ নথির জন্য অপেক্ষা করছি। আনুষ্ঠানিক আইনি নির্দেশনা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এটিকে শুধু আশাবাদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।’
ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য জব্দ করা রুশ সম্পদের নগদ ভারসাম্য ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য বেলজিয়াম শুরু থেকেই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে আসছে। এই ধরনের আপত্তির বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন জানিয়েছেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উদ্বেগ বিবেচনায় নিয়ে প্রায় সব সংশোধনই করা হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘গার্ডিয়ান’ জানিয়েছে, ইউক্রেনের আগামী দুই বছরের আর্থিক চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৯০ বিলিয়ন ইউরো, ইইউ বহন করবে বলে ঘোষণা দেন ভন ডার লিয়েন। বাকি অংশ জোগান দেবে আন্তর্জাতিক অংশীদারেরা।
তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী—এই অর্থ ‘ক্ষতিপূরণ ঋণ’ হিসেবে দেওয়া হবে। এই ঋণ ইউক্রেনকে পরিশোধ করতে হবে কেবল তখনই, যখন রাশিয়া যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ শুরু করবে।
লিয়েন বলেন, ‘ইউক্রেনকে নিজেদের রক্ষার সক্ষমতা দিতে হবে এবং শান্তি আলোচনায় শক্ত অবস্থান তৈরি করে দিতে হবে। ক্রেমলিন শুধু চাপের ভাষাই বোঝে, তাই আমরা চাপ আরও বাড়াতে চাই।’
এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুঁজিবাজারে ঋণ সংগ্রহ এবং রুশ সম্পদের নগদ ভারসাম্য ব্যবহার করে। ইইউ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী, ইউরোপের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা রুশ ‘ইমোবিলাইজড অ্যাসেট’ থেকে নগদ অংশ সরাসরি ইউক্রেনের জন্য বরাদ্দ করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করা হবে এই অর্থ ‘ক্ষতিপূরণ ঋণ’ তহবিলে স্থানান্তর করতে। তবে কোন অর্থ কোথায় ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে থাকবে কঠোর নজরদারি।
ভন ডার লিয়েন জানান, সহায়তার বড় অংশ ব্যয় হবে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন ও কেনার কাজে—যা মূলত ইউরোপ ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইএ) থেকেই সংগ্রহ করা হবে। প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও সামান্য ক্রয় করা হবে।
প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে বেলজিয়ামের অবস্থান এখনো কঠোর। কারণ রুশ সম্পদের একটি বড় অংশ সেই দেশেই সংরক্ষিত। তবে কমিশন প্রধানের দাবি—বেলজিয়ামের আইনি আশঙ্কা দূর করতে শক্তিশালী সুরক্ষা এবং দায় ভাগাভাগির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব ন্যায়সংগতভাবে ভাগ করব, কোনো সদস্য রাষ্ট্র ঝুঁকির মুখে পড়বে না।’
এদিকে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার খবরকে অস্বীকার করেছে রাশিয়া এবং বলেছে—এই দাবি ‘পশ্চিমা প্রচারণা’ ছাড়া কিছুই নয়। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে কূটনৈতিক চাপ এবং অর্থনৈতিক প্রতিরোধের এই নতুন পর্যায় তাই আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।
আফগানিস্তানে আবারও জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটিয়েছে তালেবান প্রশাসন। এবার ভয়াবহ এই দৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ১৩ বছরের এক কিশোর। দেশটির খোস্ত প্রদেশের একটি বড় স্টেডিয়ামে প্রায় ৮০ হাজার মানুষের সামনে নিজ পরিবারের খুনিকে গুলি করে হত্যা করতে বাধ্য করা হয় ওই শিশুটিকে। ঘটনাটিকে ‘অমানবিক ও নিষ্ঠুর’ আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ।
তালেবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া অভিযুক্তের নাম মঙ্গল। তিনি নারী, শিশুসহ ওই কিশোরের পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। পরে আফগানিস্তানের তিন ধাপের বিচারব্যবস্থা—নিম্ন আদালত, আপিল আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট ওই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা দণ্ড কার্যকরের অনুমোদন দেন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, শরিয়া আইনের ‘কিসাস’ নীতির আওতায় এই দণ্ড কার্যকর করা হয়। এটি মূলত এক ধরনের প্রতিশোধমূলক শাস্তি, যেমন—‘চোখের বদলে চোখ’।
আদালত জানান, ভুক্তভোগীদের পরিবারকে ক্ষমা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ক্ষমার পথ প্রত্যাখ্যান করে কিসাসের দাবিতে অটল থাকায় মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত হয়।
যেখানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে সেই স্টেডিয়ামে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও বাইরে থেকে ধারণ করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে—হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য জড়ো হয়েছেন। এদিন আরও দুজনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও ভুক্তভোগী পরিবারের সব সদস্য উপস্থিত না থাকায় সেগুলো কার্যকর করা হয়নি।
২০২১ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর তালেবানের কঠোর শরিয়া ব্যাখ্যার আওতায় এটি ছিল ১১ তম মৃত্যুদণ্ড। দেশটিতে হত্যা, ব্যভিচার ও চুরির মতো অপরাধে প্রকাশ্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গহানি বা বেত্রাঘাতের প্রচলন রয়েছে। একই সঙ্গে তারা নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও জনজীবনে অংশগ্রহণ প্রায় পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে রেখেছে।
এদিকে জাতিসংঘের আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি রিচার্ড বেনেট মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগেই এটি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী, বর্বর এবং নিষ্ঠুর শাস্তি।’ ১৯৯০-এর দশকে তালেবান প্রথমবার যখন ক্ষমতায় ছিল, সেই সময়টিতেও তারা নিয়মিত প্রকাশ্য ফাঁসি, বেত্রাঘাত ও পাথর ছোড়ার শাস্তি দিত।
দুই দশক পর দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তালেবান আবারও প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সূচনা করে। সে সময়ও একটি স্টেডিয়ামে হত্যাকাণ্ডের শিকার এক ব্যক্তির বাবা নিজ হাতে খুনিকে গুলি করেছিলেন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন ভারত সফর উপলক্ষে নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মী, ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) সেরা কমান্ডো, স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) মনিটরিংসহ সব মিলিয়ে একটি পাঁচ-স্তরীয় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামীকাল সন্ধ্যায় পুতিনের দিল্লি পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাল পৌঁছানোর পরই প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেবেন। পরদিন শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। এরপর তিনি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন। পরে হায়দরাবাদ হাউসে শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারত মণ্ডপমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া নৈশভোজেও পুতিন অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।
পুতিনের এমন ব্যস্ত সফরসূচির মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাশিয়া থেকে চার ডজনের বেশি শীর্ষ নিরাপত্তাকর্মী আগেভাগে দিল্লি এসে পৌঁছেছেন। পুতিন ভারতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই এই পাঁচ-স্তরীয় নিরাপত্তাবলয় সক্রিয় হবে।
নিরাপত্তার ভেতরের স্তরগুলোর দায়িত্বে থাকবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস। রুশ প্রেসিডেন্ট যখন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে থাকবেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ভারতের স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) কমান্ডোরাও এই ভেতরের নিরাপত্তাবলয়ে যুক্ত হবেন। বাইরের নিরাপত্তা স্তরগুলোতে থাকবেন এনএসজি এবং দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তারা।
দিল্লি পুলিশ এবং এনএসজি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথভাবে রুশ কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্টের কনভয় যেসব পথ দিয়ে যাবে, সেই রুট স্যানিটাইজ করছেন। পুতিনের নিরাপত্তার জন্য বৃহৎ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে বিশেষ ড্রোন। এগুলো প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য তৈরি কন্ট্রোল রুমে প্রতি মুহূর্তে তাঁর কনভয়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে। স্নাইপার—কনভয়ের রুটে মোতায়েন থাকবে একাধিক স্নাইপার। অন্যান্য প্রযুক্তি—জ্যামার, এআই মনিটরিং এবং ফেশিয়াল রিকগনিশন ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে।
নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখবেন। এ ছাড়া পুতিন যে হোটেলে উঠবেন এবং যেসব জায়গায় তাঁর যাওয়ার কথা, সেই সব স্থানে রুশ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কড়া তল্লাশি চালাচ্ছেন। তাৎক্ষণিক গন্তব্যের জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলোরও তালিকা তৈরি করে স্ক্যান করা হচ্ছে।
পুতিনের নিরাপত্তার একটি বড় আকর্ষণ হলো তাঁর ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সাঁজোয়া বিলাসবহুল লিমুজিন ‘অরাস সেনাট’ (Aurus Senat)। এই গাড়িকে ‘চাকার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গ’ (fortress-on-wheels) বলা হয়। এটি রুশ গাড়ি প্রস্তুতকারক অরাস মোটরসের তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ বিলাসবহুল লিমুজিন। পুতিনের ভারত সফরের জন্য এই অরাস সেনাট লিমুজিন মস্কো থেকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে চীনে অনুষ্ঠিত এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট এই সেনাট গাড়িতেই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে ঘুরেছিলেন।
জাতিসংঘ বলছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমারে আফিম চাষ এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংঘাত, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশটির কৃষকেরা অবৈধ বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হওয়ায় গত এক বছরে পপি চাষ ১৭ শতাংশ বেড়েছে।
জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দমন সংস্থা (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, এ বছর মিয়ানমারে ৫৩ হাজার ১০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে পপি চাষ হয়, যা ২০২৪ সালের ৪৫ হাজার ২০০ হেক্টর থেকে বড় ধরনের বৃদ্ধি। আফগানিস্তানে উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার এখন বিশ্বের প্রধান অবৈধ আফিম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে।
ইউএনওডিসির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি ডেলফিন শানজ এক বিবৃতিতে বলেন, মিয়ানমার এখন এক সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফিম অর্থনীতির যে ব্যাপক বিস্তার দেখা গেছে, তা ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে।
২০২১ সালে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার পর মিয়ানমার ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতায় রয়েছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে জান্তা সরকার ২৮ ডিসেম্বর বহুল সমালোচিত সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ইউএনওডিসি জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে মিয়ানমারে আফিম চাষ ক্রমাগত বাড়ছে। একই সময়ে আফিমের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় এ প্রবণতা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শান রাজ্যে। এখানে আফিম উৎপাদন ৩২ শতাংশ বেড়েছে। আর চিন রাজ্যে বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ।
তবে দক্ষিণাঞ্চলীয় শান রাজ্যে এই হার ৪৪ শতাংশ। সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই তিন রাজ্যেই সংঘাত চলছে।
ইউএনওডিসির প্রতিবেদনের বিষয়ে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের মুখপাত্রের মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল দ্য গার্ডিয়ান, তবে সাড়া মেলেনি।
