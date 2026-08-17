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ভারত

ভারতে হোটেলে আগুন লেগে ছয়জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১০: ৫০
ভারতে হোটেলে আগুন লেগে ছয়জনের মৃত্যু
তারাপীঠ মন্দিরের পাশে ‘বিদেশিনী’ নামের হোটেলটির নিচতলায় ভোর সাড়ে চারটার দিকে আগুন লাগে। ছবি: আনন্দবাজার পত্রিকা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে একটি হোটেলে আগুন লেগে অন্তত ছয়জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, তারাপীঠ মন্দিরের পাশে ‘বিদেশিনী’ নামের ওই হোটেলটির নিচতলায় ভোর সাড়ে চারটার দিকে আগুন লাগে। তখন অধিকাংশ অতিথি ঘুমিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারের পূজা দিতে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে আলিপুরদুয়ারের নানা প্রান্ত থেকে পূণ্যার্থীরা তারাপীঠ মন্দিরে এসেছিলেন। তাঁরাই ওই হোটেলটিতে অবস্থান করছিলেন।

হোটেল সূত্রে জানা গেছে, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আগুন লাগে। হোটেলে সাজানো কাপড়গুলোতে আগুন লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও পাঁচতলা পর্যন্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে যায়।

হোটেলের মালিক কল্যাণ পাল বলেন, ‘রাতের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আগুন লাগার বিষয়টি টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র সচল করেছিলেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে এর মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধোঁয়া পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হোটেলে যাঁরা উঠেছিলেন তাঁরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করলে আগুনের মধ্যে পড়েন। আমাদের হোটেলে পেছন দিক দিয়ে বেরোনোর দরজা রয়েছে। কিন্তু সেটা অনেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা রিসেপশন দিয়ে বেরোতে গেলে অনেকে দগ্ধ হন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড় জানান, ‘দগ্ধদের উদ্ধার করে রামপুরহাট হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ১২ থেকে ১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।’

ভারতে মন্দিরে পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু, আহত অনেকেভারতে মন্দিরে পদদলিত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু, আহত অনেকে

দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। দমকল বিভাগের ওসি নীলাদ্রি মজুমদার বলেন, ‘দোতলা পর্যন্ত আগুন ছড়িয়েছিল। হোটেলের সিঁড়ি বা সব জানলা বন্ধ ছিল। তাই ধোঁয়া বাইরে বেরোতে পারেনি। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক ছিল। আমরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নয়জনকে উদ্ধার করেছি।’

বিষয়:

আগুননিহতভারতঅগ্নিকাণ্ডপশ্চিমবঙ্গ
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