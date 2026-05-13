ব্যক্তিগত জ্যোতিষীকে সহযোগী নিয়োগ, সমালোচনার মুখে বাতিল করলেন বিজয়

তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিতকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে আজ বুধবার সমালোচনার মুখে তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় আজ বুধবার তাঁর জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিতকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) পদে নিয়োগ বাতিল করেছেন। বিরোধী দল ও মিত্রদের সমালোচনার এক দিন পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন। নিয়োগের পর থেকে বিজয়কে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।
আজ তামিলনাড়ু বিধানসভায় বিজয় আস্থা ভোটের মুখোমুখি হন। তবে বিজয় নিজের কাছে থাকা সমর্থনের চেয়েও বেশি ভোট পেয়ে এই যাত্রায় উতরে গেছেন। ফ্লোর টেস্টের কিছুক্ষণ পর সরকার একটি সার্কুলার প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, ‘মুখ্যমন্ত্রীর (রাজনৈতিক) অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) হিসেবে থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলের নিয়োগসংক্রান্ত দ্বিতীয় রেফারেন্সে জারি করা আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হলো।’
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিজয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছিল, ব্যক্তিগত বিশ্বাস কখনোই শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিজয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জ্যোতিষী এবং দলীয় মুখপাত্র রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে নিয়োগ দেন। মঙ্গলবার সরকারের মুখ্য সচিবের জারি করা এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে এই নিয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।
সরকারি সার্কুলারে বলা হয়েছিল, ভেট্রিভেল মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রাজনৈতিক সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের রাজনৈতিক সমন্বয় ও পরামর্শ-সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবেন।
রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেল রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম মহলে মূলত একজন জ্যোতিষী হিসেবে পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও তিনি পরিচিত। গত কয়েক বছরে অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা বিজয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তাঁকে পাশে দেখা গেছে।
তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) গঠনের পর ভেট্রিভেলকে দলের অন্যতম মুখপাত্র করা হয়। পরে তিনি টেলিভিশন বিতর্ক ও জনপরিসরে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা ও রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে বিজয়ের বিশ্বস্ত অভ্যন্তরীণ বলয়ের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দল গঠনের পর থেকে তিনি রাজনৈতিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজেও ভূমিকা রেখে আসছেন।
