Ajker Patrika
ভারত

ব্যক্তিগত জ্যোতিষীকে সহযোগী নিয়োগ, সমালোচনার মুখে বাতিল করলেন বিজয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ মে ২০২৬, ১৬: ২৫
ব্যক্তিগত জ্যোতিষীকে সহযোগী নিয়োগ, সমালোচনার মুখে বাতিল করলেন বিজয়
জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিত ও থালাপতি বিজয়। ছবি: সংগৃহীত

তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিতকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে আজ বুধবার সমালোচনার মুখে তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় আজ বুধবার তাঁর জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিতকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) পদে নিয়োগ বাতিল করেছেন। বিরোধী দল ও মিত্রদের সমালোচনার এক দিন পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন। নিয়োগের পর থেকে বিজয়কে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

আজ তামিলনাড়ু বিধানসভায় বিজয় আস্থা ভোটের মুখোমুখি হন। তবে বিজয় নিজের কাছে থাকা সমর্থনের চেয়েও বেশি ভোট পেয়ে এই যাত্রায় উতরে গেছেন। ফ্লোর টেস্টের কিছুক্ষণ পর সরকার একটি সার্কুলার প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, ‘মুখ্যমন্ত্রীর (রাজনৈতিক) অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) হিসেবে থিরু রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলের নিয়োগসংক্রান্ত দ্বিতীয় রেফারেন্সে জারি করা আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হলো।’

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিজয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছিল, ব্যক্তিগত বিশ্বাস কখনোই শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে না। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিজয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জ্যোতিষী এবং দলীয় মুখপাত্র রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেলকে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে নিয়োগ দেন। মঙ্গলবার সরকারের মুখ্য সচিবের জারি করা এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে এই নিয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।

আস্থা ভোটে অভাবনীয় জয়, নিষ্কণ্টক হলো থালাপতি বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বআস্থা ভোটে অভাবনীয় জয়, নিষ্কণ্টক হলো থালাপতি বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব

সরকারি সার্কুলারে বলা হয়েছিল, ভেট্রিভেল মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রাজনৈতিক সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের রাজনৈতিক সমন্বয় ও পরামর্শ-সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবেন।

রিকি রাধান পণ্ডিত ভেট্রিভেল রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম মহলে মূলত একজন জ্যোতিষী হিসেবে পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও তিনি পরিচিত। গত কয়েক বছরে অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হয়ে ওঠা বিজয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তাঁকে পাশে দেখা গেছে।

তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) গঠনের পর ভেট্রিভেলকে দলের অন্যতম মুখপাত্র করা হয়। পরে তিনি টেলিভিশন বিতর্ক ও জনপরিসরে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা ও রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে বিজয়ের বিশ্বস্ত অভ্যন্তরীণ বলয়ের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দল গঠনের পর থেকে তিনি রাজনৈতিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজেও ভূমিকা রেখে আসছেন।

বিষয়:

মুখ্যমন্ত্রীভারতথালাপতি বিজয়তামিলনাড়ু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

সম্পর্কিত

সৌদি-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা জোটে ঢুকছে তুরস্ক ও কাতার

সৌদি-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা জোটে ঢুকছে তুরস্ক ও কাতার

আস্থা ভোটে অভাবনীয় জয়, নিষ্কণ্টক হলো থালাপতি বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব

আস্থা ভোটে অভাবনীয় জয়, নিষ্কণ্টক হলো থালাপতি বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব

পাকিস্তানের সঙ্গে সংলাপ বন্ধ করা যাবে না: আরএসএস

পাকিস্তানের সঙ্গে সংলাপ বন্ধ করা যাবে না: আরএসএস

থালাপতি বিজয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাশ্মীরেও মদের দোকান বন্ধের দাবি

থালাপতি বিজয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাশ্মীরেও মদের দোকান বন্ধের দাবি