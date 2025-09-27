পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে সোনম ওয়াংচুকের সম্পর্ক, এসেছিলেন বাংলাদেশেও—দাবি পুলিশের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতে আটক এক পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে লাদাখ আন্দোলনের নেতা সোনম ওয়াংচুকের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করেছে পুলিশ। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। আজ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) এস ডি সিং জামওয়াল একটি সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।
ডিজিপি জামওয়াল জানান, গত মাসে গ্রেপ্তার হওয়া পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে সোনম ওয়াংচুককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওই গুপ্তচর ওয়াংচুকের প্রতিবাদের ভিডিও সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পাঠাতেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বুধবারের (২৫ সেপ্টেম্বর) সহিংসতার মূল হোতা ছিলেন ওয়াংচুক। সেই সহিংসতায় চারজন নিহত এবং অনেকে আহত হন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। এরপর তাঁকে রাজস্থানের যোধপুরের একটি কারাগারে পাঠানো হয়।
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) এস ডি সিং জামওয়াল বলেন, ‘ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে যা পাওয়া গেছে, তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা যাবে না। তদন্ত চলমান রয়েছে। তাঁর প্রোফাইল ও ইতিহাস আপনারা ইউটিউবেও দেখতে পারেন। তিনি আরব বসন্ত এবং নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক উত্তেজনার কথা বলে মানুষকে উসকে দিয়েছেন।’
ডিজিপি আরও বলেন, ‘তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি অর্থায়ন ও বিদেশি অনুদান আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে। আমাদের কাছে একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর কর্মকর্তা আটক আছেন। আমরা জানতে পেরেছি, এই গুপ্তচর ওয়াংচুকের প্রতিবাদের ভিডিও সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পাঠাতেন।’
ওয়াংচুকের কিছু দেশে ভ্রমণকেও সন্দেহজনক বলে আখ্যা দেন পুলিশপ্রধান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘তিনি (ওয়াংচুক) পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের আমন্ত্রণে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশেও গিয়েছিলেন।’ তবে তিনি কবে বাংলাদেশে এসেছিলেন, তা বলেননি ডিজিপি জামওয়াল।
লাদাখকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল সম্প্রসারণের দাবিতে আন্দোলনরত লেহ অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) ও কারগিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (কেডিএ) প্রধান মুখ সোনম ওয়াংচুক। ডিজিপি জামওয়াল বলেন, ‘ওয়াংচুক এই আন্দোলনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে কেন্দ্র ও লাদাখের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।’
কেন্দ্রীয় সরকার ৬ অক্টোবর (২০২৫) আলোচনার জন্য উভয় পক্ষের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জামওয়াল বলেন, ‘দুই পক্ষের মধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা জেনেও ওয়াংচুক তাঁর অনশন চালিয়ে যান।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের মাত্র এক দিন আগে, উসকানিমূলক ভিডিও ও বিবৃতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল, ফলে বুধবারের সহিংসতা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।’
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কবিন্দর গুপ্ত বুধবারের সহিংসতায় বিদেশি ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জামওয়াল বলেন, ‘তিনজন নেপালি নাগরিক বুলেটবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং অন্যদের জড়িত থাকার বিষয়টিও সামনে এসেছে।’
